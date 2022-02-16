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16/02/2022 14:13

【新冠肺炎】港區全國人大代表呼籲港人：堅定信心，團結抗疫

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港第五波新冠肺炎疫情形勢嚴峻，近日習近平總書記作重要
指示，強調特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。港區全國
人大代表今日發表共同聲明表示，有關重要指示為香港抗疫指明了方向，體現中央對特區防疫抗
疫的關心支持。

＊人大：為香港抗疫指明了方向＊

　　港區全國人大代表支持特區政府堅定負起抗疫的主體責任，把穩控疫情作為當前壓倒一切的
任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保市民的生命安全和健康，確
保香港社會大局安定。
　　疫情當前，最寶貴的是信心，最重要的是團結。熱切呼籲全港市民堅定信心，團結抗疫。堅
定支持中央政府挺港抗疫措施，全力配合特區政府各種防疫政策及行動。熱切呼籲香港社會團體
、地區組織善用自身資源及力量，從行動上積極參加抗疫工作。

＊政協：為香港更好控疫情送上一顆「定心丸」＊

　　港區全國政協委會在聲明中指，香港抗疫面臨前所未有的困難和考驗，危難時刻，祖國永遠
是香港的堅強靠山，這次中央最高領導人親自作出重要指示，無疑為香港更好更快控制疫情送上
一顆「定心丸」。當前，香港社會各界都必須把儘快穩控疫情，作為壓倒一切的任務，港區全國
政協委員將全力支持特區政府，為香港早日戰勝疫情積極發揮作用。（ｃｌ）

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