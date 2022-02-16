【新冠肺炎】兩名香港郵政職員初步確診

《經濟通通訊社１６日專訊》香港郵政今日表示，一名郵務員及一名郵差初步確診２０１９

冠狀病毒病。

該名郵務員於葵芳郵政局工作，最近一次上班日期為２月１０日。他在櫃位隔板後工作，與

顧客保持適當社交距離。而該名郵差隸屬葵涌派遞局，負責葵涌興盛路、榮芳路、盛芳街及芊紅

居的部分派遞工作，他最近一次上班日期為２月１４日。葵涌派遞局並不對外開放。兩名職員在

上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



＊葵芳郵政局關閉＊



香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排所有與該兩名職員一同工作的人員接受病毒測試，並

按照衞生署衞生防護中心的指引，為處所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

葵芳郵政局於今日至２月１７日關閉，市民可到就近的葵涌郵政局（葵涌邨秋葵樓地下）或

葵盛郵政局（葵盛西邨第七座地下）使用郵政服務。

就葵涌派遞局的個案，香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關

情況。區內（包括葵涌、荔景、葵芳、昂船洲及馬灣）的派遞服務及智郵站服務會有所延誤。就

上述事件帶來不便，敬希市民見諒。此外，中環郵政總局於今日至２月１７日關閉，郵政信箱大

堂消毒後，已於今日下午重開。（ｃｌ）

