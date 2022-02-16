【新冠疫苗】本港上周錄６８宗異常個案，無青年懷疑心肌炎報告

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署公布，截至２月１３日晚上１１時５９分的過去一星期

，共接獲６８宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於

離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。期間亦無接獲涉及１２至

１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告



＊首劑接種率已達８３％＊



截至２月１３日晚上８時，本港市民合共接種了約１１８４萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫

苗的市民約５６２萬名，佔全港１２歲或以上人口的８３％。衞生署共接獲６９８６宗異常事件

報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０６％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括６４宗涉及曾

經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯示與接

種疫苗有關聯。



＊專家正評估兩宗死亡個案＊



截至２月１３日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結４８宗死亡個案

與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１４宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待更多資料以作評

估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。



政府發言人表示，現時本地８０歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約３９％，即該年齡層

中有６１％的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。此外，在過去一星期我們錄得兩宗

感染２０１９冠狀病毒病的幼童離世的個案。復必泰和克爾來福疫苗對預防２０１９冠狀病毒病

重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。

（ｃｌ）

