《國企紅籌》中國財險（２３２８）１月保費６０４億人幣升１４％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國財險（０２３２８）公布，１月原保險保費收入約

６０４﹒３２億元（人民幣．下同），同比增１３﹒８％。

該集團指，機動車輛原保險保費收入約２７５﹒８４億元，佔比屬最大，同比增１４﹒５％

，意外傷害及健康險亦升１５﹒１％，至１６８﹒８９億元，而信用保證險更漲２﹒１９倍，至

８﹒３６億元。（ｗｈ）

