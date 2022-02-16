【北水炒Ｄ乜】淨流入０﹒８億人幣，買藥明沽建行

《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開９８點，報２４４５８點。最高升

１３點報２４５７０點，最低跌３３６點報２４２１９點。恒指收報２４３５５點，跌２００點

或０﹒８２％。

按額度計算，北水全日淨買入０﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物

（０２２６９）、小鵬汽車（０９８６８）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團（０３６９０）。

主板成交１１４１﹒３９億元增加０﹒３％。其中港股通成交２６１﹒９億元，佔總成交

２２﹒９％。



＊平安銀行擬發房地產併購債惹遐想＊



據《２１世紀經濟報道》指，平安銀行（深：０００００１）於年初向人行報送２０２２年

金融債券發行額度申請。據悉，平安銀行將在核定額度內，計劃於近期啟動首期５０億人民幣房

地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。

浦發銀行（滬：６０００００）此前亦公告，於１月２１日簿記發行５０億元房地產項目

併購主題債券。此為金融機構發行的首單房地產項目併購主題債券。

藥明生物升１０﹒０９％報６１﹒６５元，北水淨買入７﹒９億元；小鵬汽車升０﹒６２％

報１４６﹒２元，北水淨買入２﹒３億元；中國神華跌０﹒６９％報２１﹒６５元，北水淨買入

１﹒１億元。

建設銀行跌２﹒９３％報５﹒９６元，北水淨賣出５﹒８億元；工商銀行跌２﹒６６％報

４﹒７５元，北水淨賣出４﹒２億元；美團跌２﹒５５％報２１４元，北水淨賣出３﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ７﹒９０

小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒２６

中國神華 （０１０８８） １﹒１３

四環醫藥 （００４６０） ０﹒２５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －５﹒８０

工商銀行 （０１３９８） －４﹒２３

美團 （０３６９０） －３﹒３６

華潤電力 （００８３６） －３﹒０４

騰訊控股 （００７００） －２﹒２９

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