《日入而息》本港增４２８５人確診新高，政府擬借用酒店房作隔離

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增４２８５宗確診，另有７０００宗初陽個案

林鄭稱帶領特區政府用好中央支持，負起主體責任抗疫；中聯辦表示全力支持特區政府團結各界

抗疫

林鄭今午晤地建會，梁志堅稱業界將盡力配合提供酒店房作檢疫

港交所（００３８８）委任黃莉娟為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管

傳富衛保險最快本月底遞交香港上市申請，籌１５６億

ＡＣＣＡ料本財年財赤６０億元，倡派發電子消費券；消費券有助金融科技等各行業發展

內地１月ＣＰＩ同比漲幅續縮至０﹒９％，略低預期；內地１月ＰＰＩ同比漲幅收窄至９﹒１％

，顯著低預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收３６３點報２４７１８，科指升１２６點報５６１６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒６％成交縮，１月ＣＰＩ回落消費疲軟

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊短線料１﹒３４５０╱１﹒３６５０波動

歐元最新報１﹒１３８０╱８４，日圓最新報１１５﹒６７╱６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳富衛保險最快本月底遞交香港上市申請，籌１５６億

傳英國監管機構要求匯控（００００５）審視其信貸風險機制；匯豐表示革新卓越理財服務，推

「匯豐Ｐｒｉｍｅ Ｃｌｕｂ」

港鐵（０００６６）向全線車站及商場租戶提供新一輪租金援助措施

中銀香港（０２３８８）料首批綠債超購８至１０倍，倡認購３至５手；人行在港發行央票有利

推動香港離岸人民幣業務樞紐建設

中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會公布第四批名單

俞敏洪稱新東方度過成立以來最安靜寒假，幾乎一切從頭再來

渣打中國回應「暫停信用卡申請」：優化調整後將重啟

東瑞製藥（０２３４８）陳紹軍辭任總裁職務，吳偉賢接任

金山工業（０００４０）加速拓展可持續儲能電池業務

中國人壽（０２６２８）１月份原保險保費收入跌５﹒３％至２０７２億元人民幣

沛嘉醫療（０９９９６）取栓支架產品獲國家藥監局批准註冊申請

法庭頒令涉千里眼股份（０８０５１）內幕交易者向投資者支付１２９０萬元

港交所（００３８８）委任黃莉娟為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管

聖諾醫藥（０２２５７）旗下核酸干擾候選藥物獲美國ＦＤＡ安全放行

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東方海外（００３１６）附屬售合資公司２５﹒９％股權予京東物流

潤電（００８３６）１月附屬電廠售電量按年升２﹒４％

國銀租賃（０１６０６）出租鹽城市的污水處理設施資產，涉３億人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報理想汽車（０２０１５）首席技術官王凱近期將離職

賽伯樂國際（０１０２０）附屬收到原訟法庭傳訊令狀

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內地１月ＣＰＩ同比漲幅續縮至０﹒９％，略低預期

內地１月ＰＰＩ同比漲幅收窄至９﹒１％，顯著低預期

統計局表示１月工業品價格整體再回落，ＰＰＩ環比續降；１月ＣＰＩ環比轉漲，居民消費價格

總體平穩

內地星巴克加價１至２元，客服解釋涉及運營成本因素

易綱稱與亞洲國家合作，促進在投資貿易中使用本幣

中鋼協與力拓高管視像會晤，後者稱將確保鐵礦石需求

申銀萬國表示春節錯位ＣＰＩ仍不及預期，幣策空間較大

海南金管局與字節跳動座談，交流地方金融組織經營等

內蒙古能源局表示「十四五」在鄂爾多斯新建現代化煤礦

發改委同意粵港澳大灣區等啟動建設全國一體化網絡樞紐

華僑城表示股權轉讓是加快周轉速度舉措，不會冒進拿地

華興證券料ＣＰＩ下半年有所抬升，年均仍遠低於３％

花旗料中國今年ＧＤＰ目標５％以上，專項債額度上調

今年１月受理網絡違法和不良信息舉報同比增近３２％

人行續１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

銀保監明確融資租賃公司非現場監管規程

廣州國資委表示加速產業鏈與資本鏈對接融合，續創新攻關

銀保監發今年首張保險牌照，籌建中國漁業互助保險社

上海表示引導支持商業航天有序發展；上海今年立法計劃包含４大類６６件法規規章

２０２２世界人工智能大會７月於上海召開

臨港新片區中芯國際、寧德時代等多個重點項目開工

李克強稱加快新型基礎設施建設，大宗商品保供穩價

三隻松鼠總監受賄５３０萬元人民幣，被判處有期徒刑３年

貝萊德建信理財新產品被指嚴重浮虧，業內稱系誤讀

日本麒麟逾７７億港元悉售華潤麒麟飲料４０％股權

原中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明被提訴

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒６％報１８２３１點，止三連跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

簡啟恩升任為警方國安處處長，接替蔡展鵬

陳帆稱暫難評估漸進式按揭對未來資助出售單位需求的影響

失業貸款僅一半獲批，批出３﹒６４萬宗涉款逾２５億

林鄭今午晤地建會，梁志堅稱業界將盡力配合提供酒店房作檢疫

富達推出退休易基金，冀捕捉高於本港通脹率的回報

駿隆表示１月強積金保守基金錄逾９億元淨流入

測量師表示淺水灣地皮成交價反映發展商對後市有信心

深股通額度全日流走近５億元，外資連續三日流出；滬股通額度全日用２６億元，陸股通流出１

６億元

德勤調查指全球保險公司預計今年增長加速

許正宇稱視乎首次發綠債成效，決定會否恒常發行

致同表示對今年亞洲私募股權行業前景仍然審慎樂觀；港交所容許ＳＰＡＣ上市有利私募股權投

資行業的發展；致同料ＳＰＡＣ不會取代傳統ＩＰＯ上市渠道，港交所優勢仍然存在

經絡表示最新ＭＭＩ最新報１﹒６７厘，創一年新高

天星銀行夥八達通推開戶迎新優惠

上水公屋居民虛報資產被判囚１０日緩刑一年，罰款２０００元

仲量聯行委任唐偉樂為澳門總經理，古嘉豪任執行顧問

恒指公司委任李樺倫及李艷蘭為顧問委員會委員，關穎嫺退任

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳內地可調個人電子支付記錄查逃稅，微信支付寶否認

多多買菜被叫停，相關人士稱僅在站點開展代收業務

學齡前兒童培訓教育ＡＰＰ，北京將一律停止運行

滴滴出行、江南出行等５家網約車平台被河南部門約談

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《預算前瞻》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＡＣＣＡ料本財年財赤６０億元，倡派發電子消費券；消費券有助金融科技等各行業發展

李兆波稱派發３０００元消費券屬可接受，倡推針對性措施

莊太量料本財年有百億盈餘，消費券未必寫入預算案

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增４２８５宗確診，另有７０００宗初陽個案

本港上周錄６８宗異常個案，無青年懷疑心肌炎報告

聶德權稱下周將設專為兒童少年和長者服務的注射中心

中聯辦表示全力支持特區政府團結各界抗疫

１５人香港偷渡返內地，湖南公安立案偵查兩名確診者

Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐亞洲，日本單日死亡突破２００宗

中總對習近平親自指示抗疫深感鼓舞

中小型企業總商會倡政府推行非禁足式全民強制檢測

何栢良預計１萬多名確診者在社區滯留

內蒙古滿洲里再現疫情，限制交通啟動全員核酸檢測

全國昨增４６宗本土確診，兩人從香港水路返湖南確診

公務員事務局一般職系處長陳信禧初步確診

凱普生物增派氣膜實驗室到港提升檢測力，價彈逾４％

劉兆佳稱中央關注香港疫情失控會否引發民怨

匯豐表示７家分行有職員確診，即日起暫停服務

台灣增１４宗本土確診，昨現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ死亡

吳坤成稱周五起初步２００輛的士接載輕症患者到診所

廣州保障香港蔬菜供應，主動聯絡連鎖超市和航空公司

廣東表示因時因勢優化粵港澳聯防聯控應對新冠疫情

李家超稱中央支援將迅速到位，日均檢測力增至３０萬

莫德納擬在港設辦事處，爭取港府准用旗下新冠疫苗

林鄭稱帶領特區政府用好中央支持，負起主體責任抗疫

梁君彥稱立法會必須與行政機關上下一心穩控疫情

港區全國人大代表呼籲港人：堅定信心，團結抗疫

湖南確診者疑由香港偷渡內地避疫，珠海懸賞打擊偷渡

疫情未完？拜登欲向國會額外申請３００億美元抗疫費

譚耀宗稱習近平指示是動員力，李慧琼指需團結抗疫

醫管局表示３歲女童及１００歲老婦昨晚染疫亡；過去兩周確診孕婦超過２年總和，促盡快打針

醫管局與私家醫生合作，為等入院確診者電話診症；醫管局正研究增隔離設施，改善病人戶外等

候入院情況

食環署人員初步確診

兩名香港郵政職員初步確診

香港及台灣人士下周起入境澳門需持新冠疫苗接種證明

馬鞍山耀安邨耀平樓圍封強檢，目標明午１時完成

東涌滿東邨滿和樓下午圍封強檢，目標明午完成行動

東亞銀行兩分行暫停服務

中銀香港４名分行員工確診，今日起暫停營業

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

