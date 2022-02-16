《出旗制勝－麥穎儀》地緣局勢緩和科技股造好，阿里巴巴跑出

《出旗制勝》地緣局勢稍為緩和，美股周二晚應聲反彈，恒指今早承接外圍高開２６２點，

升穿１００天移動平均線。科技股造好，恒生科技指數更一度升逾２％。

隨著外圍不確定性因素逐漸減少，資金關注板塊或再現輪動，或有機會重新關注早前跌幅較

為顯著的科技股板塊。而在ＡＴＭ三隻科技股龍頭當中，估值相對較低的阿里巴巴

（０９９８８）或重見資金追捧。而阿里巴巴今早亦於一眾科網股中跑出，中段一度升接近４％

，升穿５０天移動平均線，升勢確實較騰訊（００７００）及美團（０３６９０）更為凌厲，成

為為貢獻恒指點數最多的個股。日前軟銀減持巴巴疑慮暫時釋除，橋水基金最新申報的美股季度

持倉更見到其將資金轉投中資電商股並增持阿里巴巴。阿里將於下周四（２４日）公布業績，投

資者如想趁業績前部署好倉，或可留意阿里購２２４３７，行使價１３８﹒８８元，實際槓桿

４﹒７倍，引伸波幅４４﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２８日到期。相反，

如對其業績或表現看淡，或可留意阿里沽１６９５２，行使價１０６﹒８８元，實際槓桿３﹒５

倍，引伸波幅６１﹒６％，換股比率５０兌１，２０２２年０６月２９日到期。

除科網股外，舊經濟股近日備受追捧，一方面或因外圍局勢緊張令避險情緒升溫，資金亦從

風險較高的科技股板塊轉為投資防守性較高的傳統經濟股，而另一方面，國內穩增長目標亦令資

金重新關注傳統經濟板塊，而中移動（００９４１）近日亦見較多資金關注。

中移動周二（１５日）公布再回購近２３３萬股，涉資１﹒２７億港元。中移動股價連日回

吐後，周三轉跌為升，曾升近２％。轉看資金流向，截至周二收市，北水雖已連續４日淨流出中

移動，但淨流出金額逐步減少。而輪場資金部署資金，上日中移動為十大好倉流入股份之一，樂

觀情緒資金佔比接近７成。投資者如想趁低部署好倉，或可留意中移購２４０３３，行使價６５

元，實際槓桿７﹒９倍，引伸波幅３１﹒５％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９日到

期。

另外，恒指將於本周五（１８日）收市後公布季檢結果，市場憧憬農夫山泉（０９６３３）

或有望染藍，今日中段曾一度飆升至５天高位。投資者如看好，或可留意農泉購２３２４９，行

使價５３﹒５８元，實際槓桿３﹒３倍，引伸波幅５８﹒２％，換股比率５０兌１，２０２２年

１０月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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