《運籌帷幄－梁業豪》港股及時回升，窄幅橫行替代回落整固

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向顯著向好和向淡。相信大家對港股昨早（１６日）開市後的表現都感到滿意，大市裂口高開後

於高位偏穩，顯示即市好友重奪市場控制權。市況及時回升，且獲利回吐沽盤很快便被消化，屬

於利好短期後市的現象。若各位有閱讀筆於《經濟通》另一個投資專欄「窩輪豪情」，應可成功

獲利。其實，筆者不會經常於投資專欄內直接以明確的言詞，指示大家入市造好或造淡，昨早這

樣做，當然是對可以成功獲利非常有信心。

此外，反彈浪的升幅較預期略大，且量度升幅目標到達後，大市仍可企穩於高位，代表短期

新升浪其實已經展開的機會增大。昨天港股曾經長時間於高位呈現窄幅橫行，原因為大市以橫行

整固替代回落調整。根據經驗，若今早（１７日）日線圖上再度呈現上升裂口，將會有更多淡友

離場，有利後市再升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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