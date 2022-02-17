《缸邊隨筆－石鏡泉》中招了，怎辦？

《缸邊隨筆》中招了，怎辦？不要麻煩政府了，因為他們決策需時，議而不決，決而不行，

行而不果，是今時高官們的死症。要想中招而不死，自救。



今時日爆萬疫，應該快會上十萬疫，港官仍諗找數千個隔離床位，即是怎應付今時日爆萬疫

之危城？在無前瞻性、無危機感的官僚下，大家只好做不能不做的居家隔離。



（１）居家隔離



有私家醫生拍了個居家隔離的視頻，值得大家看，但為甚麼這些有用建議不是來自衞生署，

而是來自私人？



醫生講話仍有個有牌的掣肘，所以就到我這位無牌人士再和你閒話，再聲明，以下是無牌之

言，如欲依從，先找有牌醫生按你身體狀況來決定可否用上。



患者與非患者在家困獸必要各戴兩個口罩，並消毒、消毒、消毒，做好一切個人家居衞生。



可以的話買個空氣消毒機，這是飲食場所今時用，亦是官批的。我辦公室用這個，但並非做

廣告，只供你參考。



家有三房兩廁，則居家隔離易。



如家有兩房一廁，則可在患者房置個簡便廁所，一個膠桶，內置兩個垃圾袋，一塊廁板置其

上，如廁後就打包，不要笑，在一些遊艇上，也是用這方法把排洩物帶回岸上，而非洩於海中。



如家只得一房一廁，神仙難救，體健的中招者，為免傳染家人，買個帳幕去露營三數天，反

正你去醫院急症室排，也是安排你瞓室外。



如是老弱，唉！無計，自己執生，但也請看下文，怎醫。



（２）自我醫療



明朝吳有性的《瘟疫二卷》，已指出這類病是可以自我痊癒，這即是只要自己的免疫力足，

是可以戰勝病毒的，要提升自己免疫力，是今時中招前中招後都要重視的。



以下有介紹到一些藥物，我非醫師，只供參考，安全計可以去問衞生處。



中醫講肺與腸通，腸通，邪不易犯肺，故先要保持腸胃通暢，多吃菜、生果、蛋白質（不是

肉，每日一蛋便是），少肥膩、甜品，如覺腸胃有滯，吃粥、吃菜不吃飯、蛋、肉，以清腸胃。

如要食藥，可考慮藿香正氣片，不要用藿香正氣水，因水劑含酒精，只宜已有屙嘔者用。如不吃

藿香，可考慮志蓮淨苑的抗新冠肺炎湯、冬奧湯水、北京市中醫管理局湯水。



如有燒，可吃以下兩種藥方劑：金花清感顆粒、四川中醫抗疫配方。



這兩種中藥都是在中國及巴基斯坦應用有效，但港醫不用，是中西醫之別。如果國內、外國

都有上萬人用過而唔死得，尚可有助醫好新冠，點解唔用？官逼民反（用），此之謂也。



當然又重申，港醫衞有藥予中招者，中招者可選用，但如無介紹總不可以坐以待斃。



居家隔離後無論有食藥否，如燒退或一直無燒，要勤做檢測，持續三天陰性，恭喜你。如燒

三天不退反見有呼吸困難，一定要入院用呼吸機。



以下鬧港府，在整個抗疫事上，兩年不果，原因可能是：



（１）港官認為自己一套好過國內一套；



（２）西醫不信中醫，骨子裏是飯碗問題。



你要保你的飯碗你重要，我要保我的命，各做各的好了。



以今時日爆萬疫，而傳播速度是每兩日就上升５０％或更多計，不用兩周，已到日爆十萬疫

，因此在兩周以至一個月內，提供十萬個隔離措施是很必需的。



今時仍有不少各區的體育場館、學校禮堂、展覽會廳如灣仔的會展，是可以在一星期內，揼

張床褥或張棉被，有床當然更好，就可成個簡陋方艙醫院，去隔離開輕症的確診者，做這些，靠

班文官是不成的，因為他們無Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ訓練。不說別的，叫你班官起個６０人的營帳

你就唔得啦

，你話可以搵人呀，搵邊個呀，民安隊、小狼隊！？唔信大家試兩周後看看，要真動起來，阿爺

請出香港解放軍部隊及國內來的工程部隊，務求在一個月之內搞掂。



十分慶幸特首突然發現香港是四邊有水，就用水運將物資運去會展附近碼頭、機場碼頭，就

減去一切過關檢疫。另外高鐵也可以用來運物資，又是可以減免一切通關檢疫。唔好唔記得仲有

港珠澳橋，今時不少跨境司機都無工開，開個拖卡過去，物資入貨櫃內，港司機到國內後不准下

車，拖卡吊上貨櫃就開回港，又是免通關檢疫。



有了運輸能力，就看看運乜。



（１）國內醫療人員、醫療物資坐高鐵；



（２）醫療建設物區用船；



（３）生活鮮活用船，可以直去香港仔、長沙灣菜市場，油麻地果欄等旁的碼頭便是。



要清零是要有針對性，有步驟地去做，相信沒有人會反對今時工作的先後鋪排應是：檢、隔

、治。



（ａ）檢



香港不夠人手去檢嘛，找一千名國內醫護來如何？



檢要檢得快，一見陽最好半小時左右就要即發現，即解，你叫我安排，就會安排二十人一組

，用快速測試，不要ＤＩＹ，而是由醫護做，陰性，即在安心出行登錄，陽性即解。



在隔離床位未備足時，這個可放緩些。



（ｂ）隔



快建方艙醫院啦，上文已提及如何覓地，不贅。但要建間港版火神山，以收納重症者，地點

？喜靈洲、有地、有水電、有碼頭、運５０部鏟泥車來平整地盤，２４小時操作，一個月內可出

爐，接收重症新冠疫者，騰出目前的港醫院床位予其他病人。



（ｃ）治



有床，有方艙醫院，就可治，乜人去治？港醫療系統，醫護能應付十萬位病人嗎？唔得，就

要搵幫手，讓國內有經驗的醫護接手，嗱，唔好俾我睇死，港官要開會一年都拍不了板。



治亦有個簡易法，不是重症者，目前在居家隔離者，有甚麼醫藥可供他們？任何肯顧港人福

祉的政黨、團體，而又認同中醫是可以有療效者，可代分發予認可中藥的病患者，實行多管齊下

去抗疫。



的士業界支持載運可能確診者，十分感謝，但多一句聲，載確診者，勿開空調，以免全車有

菌，而且病菌在不同物料上可存活逾８天，病菌入了空調系統，麻煩。另外看是否可速做個塑料

的隔膜，以分隔司機與病患乘客，以免被感染。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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