《神州民企》天工（８２６）反駁沽空報告誇大產量及利潤率指控

《經濟通通訊社１７日專訊》天工國際（００８２６）公告，反駁Ｅｍｅｒｓｏｎ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ本周二（１５日）發表報告針對公司作出之不公平負面陳述或評論，認為屬

毫無根據且嚴重誤導。Ｅｍｅｒｓｏｎ指天工每股僅值１﹒３３元，強烈建議沽售。該股上日收

報４﹒０４元。

該報告指控天工國際在年報誇大其產量及模具鋼利潤率，且公司聲稱在全國模具鋼出口量中

佔有絕大部分份額，包括「２０２０年的實際產量為約１０萬噸，而非所呈報的１８﹒１７萬噸

。」天工國際指出，該報告對公司產量的分析主要來自兩個方面，即一間附屬公司天工愛和特鋼

向中國特鋼企業協會呈報的８﹒４萬噸產量，及其所消耗的主要原材料作出的估計。該報告聲稱

：「模具鋼及高速鋼的生產分別由天工愛和特鋼及江蘇天工工具新材料股份負責。」天工國際認

為，該陳述是錯誤陳述，天工愛和和特鋼及江蘇天工工具新材料股份均擁有冶煉生產設施，根據

市場需求靈活分配模具鋼及高速鋼的生產。該報告全然無視天工工具新材料。

另外，報告指「該公司將其模具鋼毛利誇大了２﹒６倍，在其他條件相同的情況下，

２０２０年的實際ＥＢＩＴ僅為呈報數額的３３％。」天工國際指出，雖然ＥＢＩＴ並非經審核

數據，但可以從其他經審核財務數據中推算出來，公司管理層強調成本控制是集團的關鍵重點之

一。



＊否認宣稱模具鋼出口量甚至超過國家總量＊



報告陳述「於２０１９年，該公司宣稱的模具鋼出口量甚至超過國家總量」，天工國際指出

其並無作出如此宣稱，年報所列出口數字是以集團的發票及出口備案為依據。此外，該公司注意

到，該報告對２０２０年全國出口數字（以及推算的２０１９年數字）的分析，乃是在

ｍｙｓｔｅｅｌ﹒ｃｏｍ刊發文章的一名作者對其追蹤的１０多家出口商的出口數字進行的匯總

，而非全國數字。對於該等匯總的準確性及該報告對集團佔全國出口份額的推斷，公司不予置評

。

天工國際確認其並不知悉任何與該報告所作出之負面陳述或評論有關之內幕消息而須予以披

露，公司進一步澄清及回應該報告所提出有關集團其他負面內容。（ｍｈ）。

