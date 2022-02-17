【電力股積弱】電力股跌跌不休有原因！潤電股價何時見底？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１７日報道》中資電力股持續走弱，主要受累於煤價上漲蠶蝕經

營利潤，多家電企相繼發盈警，早已向市場響起警號！華潤電力（００８３６）公布１月發電量

數據，除了總售電量按月下跌外，包括風能、水能的新能源發電量按月均錄得雙位數跌幅，相反

火電發電量則按年、按月錄得升幅。究竟市場應如何解讀？潤電股價何時見底？



＊潤電發電量按月跌４％，新能源發電量欠佳＊



潤電上月附屬電廠總發電量約１６８３萬兆瓦時，按年、按月分別升２％及跌４％。火電廠

仍是主要發電來源，發電量按月、按月分別升２％及３％。至於新能源業務，包括風電場、水電

站及光伏電站，僅光伏電站的發電量錄得按年、按月增長；作為第二大發電來源的風電場，發電

量則按月急跌２７％；水電站發電量亦按月跌１３％，情況並不理想。



＊盈警、分拆消息困擾股價，惟仍獲大行唱好＊



潤電近期頻頻傳出負面消息，包括上周四（１０日）發盈警，受累燃煤成本大幅上升，預告

去年純利跌七至八成。除此以外，據報公司計劃分拆可再生能源部門在香港上市，籌集最多

１５６億元。市場原本憧憬部門於內地上市，以釋放更多價值，消息卻令市場大失所望，觸發股

價在過去一周累瀉近２３％。

截至半日，潤電股價已連跌第五個交日，今早曾挫逾４％，低見１５﹒３６元，再創去年八

月以來新低，其後一度拗腰倒升１％，惟中午收市跌０﹒７％，報１６﹒０４元。其他電力股同

樣偏軟，龍源電力（００９１６）及中國電力（０２３８０）分別跌０﹒７％及１％。

摩通發表報告分析潤電近期跌勢，指投資者對公司分拆資產存在懷疑，加劇拋售情況。不過

，若股價回落至１４至１５元，意味可再生能源的市賬率約１倍，與同業相比折讓三成，屆時潤

電估值變得吸引。該行相信，待全年業績公布、有更清晰的分拆計劃及今年業務指引後，將是入

市時機。該行維持潤電目標價２４﹒５元，評級為「增持」。



＊上調電費難抵銷成本上漲，今年不應沾手電力股＊



不過，國農證券董事總經理林家亨則對潤電持相反態度，看淡潤電及一眾電力股前景。他今

早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，中央去年就煤

價持續高企容許電廠上調電費，刺激電力股曾顯著受捧，惟事實上，加電費並不足以抵銷煤價上

漲所帶來的成本上升；加上電力作為民生業務，中央不會讓行業存在暴利，直言電力股的股價與

盈利能力早已脫軌。

若持有電力股的投資者現在應如何是好？林家亨認為，在一眾電力股中，綠電股防守力相對

較高，尤其是中國電力（０２３８０），其新能源業務較潤電理想；加上其於去年１２月進行配

股，料抗跌能力較高。不過，他提醒，抗跌力高不代表具備反彈條件，料短、中期仍處於調整格

局。至於持有潤電的投資者則應盡快減持止蝕。即使煤價不再上升，目前電力股估值仍然高企，

未來仍有下跌空間，籲投資者今年不宜沾手。

此外，林家亨提醒，過往投資者部署電力股主要因為其高股息率，惟在預計今年人民幣有調

整空間下，派息金額折合港元所計算股息率或會下降；而且在股價錄過大跌幅而不進行止蝕，定

會出現「貪息輸本」的情況。他強調，投資者需嚴守股價跌低於買入價８－１０％時止蝕。

