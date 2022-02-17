《盤後部署》恒指料兩萬五仍有阻力，中移動技術走勢轉差

《經濟通通訊社１７日專訊》港股全日靠穩，高開３點報２４７２２，早段曾升１３３點。

雖然半日低收１５４點報２４５６４，午後更一度跌１７２點，惟臨近收市尾段回升。

部分醫藥股延續上日升勢，昨日（１６日）獲北水資金淨買入最多的藥明生物

（０２２６９）曾升近３％，之後升幅擴大，收市升６﹒０６％，報６４﹒８元，為全日表現最

佳藍籌；同系的藥明康德（０２３５９）亦升４﹒５９％。電力股早段受沽壓，潤電

（００８３６）一度跌近３％，但午後曾回升逾５％，收市升５﹒５７％，報１７﹒０６元；中

國電力（０２３８０）升５﹒０３％；龍源電力（００９１６）就微升０﹒３８％。

部分內房股有回吐，潤地（０１１０９）跌１﹒６５％；龍湖（００９６０）及中海外

（００６８８）微跌近１％。民企內房方面，融創（０１９１８）跌１﹒５９％，碧桂園

（０２００７）及雅居樂（０３３８３）微升近１％。中移動（００９４１）未能承接上日升勢

，收市跌１﹒９８％，為全日表現最差藍籌。

恒指終場收報２４７９２，升７３點或０﹒３０％，主板成交１０４６﹒０２億元。國企指

數報８７１１，升３２點或升０﹒３７％。恒生科技指數報５６６２，升４５點或升０﹒８２％

。

Ａ股同樣高收。上證綜合指數報３４６８，升２點或升０﹒０６％，成交３５５７﹒８３億

元人民幣。深證成份指數報１３４２２，升４６點或升０﹒３５％，成交２２１６﹒１４億元人

民幣。



＊快手短期望１１０元＊



大市方面，全日成交額較上日微升２８億元，至１０４６﹒０２億元，資金淨流入額

４６﹒１４億元，較上日少１６﹒３２億元，投資者態度較謹慎，主要科技股升幅較小，即使藥

明生物顯著上升，但都無助擴大恒指升幅。恒指目前仍企穩在１０天線上，ＭＡＣＤ牛差距平穩

，相信恒指短期在２５０００點仍有阻力。

個股方面，中移動今天再度下跌，並出現「穿頭破腳」的利淡轉差形態。根據《經濟通

ＨＶ２報價系統》，該股全日整體主動買沽比率為３４：６６，當中大戶主動買沽比率為

３３：６７，資金流出額６﹒２８億，佔成交金額達３１％，５天平均資金流出２﹒４３億元。

中移動遭投資者不斷沽售，料股價短期走勢不樂觀。

至於科技股當中，快手（０１０２４）連升三日，該股今天整體主動買沽比率為５９：４１

，大戶主動買沽比率更加去到６３：３７，資金淨流入額亦較上日高１﹒３４億元，反映大戶積

極部署快手。技術上看，股價早已企穩在１００天線以上，保力加通道開始擴闊，ＭＡＣＤ牛差

距亦平穩，料短期仍會上升。不過，９天ＲＳＩ已經升到７０，逐步迫近超買區，短期目標可留

意１１０元附近。

