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即市新聞

17/02/2022 17:00

《盤後部署》恒指料兩萬五仍有阻力，中移動技術走勢轉差

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股全日靠穩，高開３點報２４７２２，早段曾升１３３點。
雖然半日低收１５４點報２４５６４，午後更一度跌１７２點，惟臨近收市尾段回升。
　　部分醫藥股延續上日升勢，昨日（１６日）獲北水資金淨買入最多的藥明生物
（０２２６９）曾升近３％，之後升幅擴大，收市升６﹒０６％，報６４﹒８元，為全日表現最
佳藍籌；同系的藥明康德（０２３５９）亦升４﹒５９％。電力股早段受沽壓，潤電
（００８３６）一度跌近３％，但午後曾回升逾５％，收市升５﹒５７％，報１７﹒０６元；中
國電力（０２３８０）升５﹒０３％；龍源電力（００９１６）就微升０﹒３８％。
　　部分內房股有回吐，潤地（０１１０９）跌１﹒６５％；龍湖（００９６０）及中海外
（００６８８）微跌近１％。民企內房方面，融創（０１９１８）跌１﹒５９％，碧桂園
（０２００７）及雅居樂（０３３８３）微升近１％。中移動（００９４１）未能承接上日升勢
，收市跌１﹒９８％，為全日表現最差藍籌。
　　恒指終場收報２４７９２，升７３點或０﹒３０％，主板成交１０４６﹒０２億元。國企指
數報８７１１，升３２點或升０﹒３７％。恒生科技指數報５６６２，升４５點或升０﹒８２％

　　Ａ股同樣高收。上證綜合指數報３４６８，升２點或升０﹒０６％，成交３５５７﹒８３億
元人民幣。深證成份指數報１３４２２，升４６點或升０﹒３５％，成交２２１６﹒１４億元人
民幣。

＊快手短期望１１０元＊

　　大市方面，全日成交額較上日微升２８億元，至１０４６﹒０２億元，資金淨流入額
４６﹒１４億元，較上日少１６﹒３２億元，投資者態度較謹慎，主要科技股升幅較小，即使藥
明生物顯著上升，但都無助擴大恒指升幅。恒指目前仍企穩在１０天線上，ＭＡＣＤ牛差距平穩
，相信恒指短期在２５０００點仍有阻力。
　　個股方面，中移動今天再度下跌，並出現「穿頭破腳」的利淡轉差形態。根據《經濟通
ＨＶ２報價系統》，該股全日整體主動買沽比率為３４：６６，當中大戶主動買沽比率為
３３：６７，資金流出額６﹒２８億，佔成交金額達３１％，５天平均資金流出２﹒４３億元。
中移動遭投資者不斷沽售，料股價短期走勢不樂觀。
　　至於科技股當中，快手（０１０２４）連升三日，該股今天整體主動買沽比率為５９：４１
，大戶主動買沽比率更加去到６３：３７，資金淨流入額亦較上日高１﹒３４億元，反映大戶積
極部署快手。技術上看，股價早已企穩在１００天線以上，保力加通道開始擴闊，ＭＡＣＤ牛差
距亦平穩，料短期仍會上升。不過，９天ＲＳＩ已經升到７０，逐步迫近超買區，短期目標可留
意１１０元附近。

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