【外圍經濟】澳洲１月失業率維持在４﹒２％，符合預期

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲１月雖然出現Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠疫情，但失業率仍維持

在４﹒２％，符合經濟學家預期。

澳洲統計局今日公布的資料顯示，期間有１﹒２９萬人加入就業大軍，新增失業人士則有

５６００人。不過，因為告病假人士增加，平均每周有４５萬人，佔勞工總量的３﹒４％，遠高

於１０萬人的正常水平。澳洲央行預測失業率至６月會跌至４％，是１４年來最低。（ｊｆ）

