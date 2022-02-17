【外圍經濟】澳洲１月失業率維持在４﹒２％，符合預期

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲１月雖然出現Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠疫情，但失業率仍維持
在４﹒２％，符合經濟學家預期。
澳洲統計局今日公布的資料顯示，期間有１﹒２９萬人加入就業大軍，新增失業人士則有
５６００人。不過，因為告病假人士增加，平均每周有４５萬人，佔勞工總量的３﹒４％，遠高
於１０萬人的正常水平。澳洲央行預測失業率至６月會跌至４％，是１４年來最低。（ｊｆ）
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