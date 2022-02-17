【新冠肺炎】南韓周三新增９﹒３萬宗，連續第２日突破９萬

《經濟通通訊社１７日專訊》南韓周三新增９﹒３１３５萬宗新冠肺炎新增個案，較前日增

２６９２宗，是連續第２日突破９萬宗以上，較一周前增加１﹒７倍，料在未來仍會呈快速上升

趨勢。

在新增個案中，社區感染９﹒３０４５萬例，其中首都圈佔５﹒５３５１萬例。現有重症者

３８９例，較前增加７６例。當天死亡３６例，累積死亡７２３８例。（ｊｆ）





