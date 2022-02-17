《經濟通通訊社１７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周三指出，Ｇ２０經濟體的整體
通脹水平高於央行目標，仍是一個「重大風險」，但大多數國家的物價上升趨勢可望在今年放緩
，經濟下行風險才是主要關注。
ＩＭＦ認為，通脹飆升的原因是商品和航運價格上漲、供需不平衡等，而經濟政策穩健的國
家長期通脹預期仍然良好。不過，經濟指標顯示增長趨勢疲弱。ＩＭＦ上月已將全球經濟增長預
測下調０﹒５個百分點，至４﹒４％。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
17/02/2022 15:22
【外圍經濟】ＩＭＦ認為Ｇ２０國家通脹升勢可望在今年放緩
《經濟通通訊社１７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周三指出，Ｇ２０經濟體的整體
通脹水平高於央行目標，仍是一個「重大風險」，但大多數國家的物價上升趨勢可望在今年放緩
，經濟下行風險才是主要關注。
ＩＭＦ認為，通脹飆升的原因是商品和航運價格上漲、供需不平衡等，而經濟政策穩健的國
家長期通脹預期仍然良好。不過，經濟指標顯示增長趨勢疲弱。ＩＭＦ上月已將全球經濟增長預
測下調０﹒５個百分點，至４﹒４％。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向17/02/2022
2022年「亞太網路科技高峰會」（APRICOT）將於月底線上舉行
|財經熱話17/02/2022
【匯控預測】券商料匯控稅前盈利最多升逾1倍 關注派息及回購
|財經熱話17/02/2022
【電力股解構】電力股跌跌不休有原因！反彈要走？一個原因話你知仲有得跌
|財經熱話17/02/2022
新能源車快踏入淡季 惟比亞迪仍獲大行唱好股價一枝獨秀
|FOCUS17/02/2022
【FOCUS】亞歐西線無戰事 下個警鐘為誰鳴？
|大行報告17/02/2022
【大行炒D乜】瑞信野村點評比亞迪？大摩細摩點睇銀行股？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰