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17/02/2022 15:22

【外圍經濟】ＩＭＦ認為Ｇ２０國家通脹升勢可望在今年放緩

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周三指出，Ｇ２０經濟體的整體
通脹水平高於央行目標，仍是一個「重大風險」，但大多數國家的物價上升趨勢可望在今年放緩
，經濟下行風險才是主要關注。
　　ＩＭＦ認為，通脹飆升的原因是商品和航運價格上漲、供需不平衡等，而經濟政策穩健的國
家長期通脹預期仍然良好。不過，經濟指標顯示增長趨勢疲弱。ＩＭＦ上月已將全球經濟增長預
測下調０﹒５個百分點，至４﹒４％。（ｊｆ）

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