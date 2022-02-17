【外圍經濟】ＩＭＦ認為Ｇ２０國家通脹升勢可望在今年放緩

《經濟通通訊社１７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周三指出，Ｇ２０經濟體的整體

通脹水平高於央行目標，仍是一個「重大風險」，但大多數國家的物價上升趨勢可望在今年放緩

，經濟下行風險才是主要關注。

ＩＭＦ認為，通脹飆升的原因是商品和航運價格上漲、供需不平衡等，而經濟政策穩健的國

家長期通脹預期仍然良好。不過，經濟指標顯示增長趨勢疲弱。ＩＭＦ上月已將全球經濟增長預

測下調０﹒５個百分點，至４﹒４％。（ｊｆ）

