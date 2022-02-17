《政經范局－范強》特朗普發動「帝國反擊戰」

《政經范局》俄羅斯總統普京主動從烏克蘭邊境撤軍，美國總統拜登卻並未能鬆口氣，因為

就在他忙於「保衛歐洲」，及外交抵制北京冬奧的這段時日，特朗普為首的共和黨人趁他後防空

虛，發動了一場「帝國的逆襲」，逼得民主黨人要立即為首都華盛頓解圍。



２月４日，即北京冬奧開幕之際，共和黨全國委員會在鹽湖城舉行冬季會議並發表聲明，直

指去年１月６日特朗普支持者佔領國會的事件是「正當政治表達」。委員會還通過一項決議，公

開批評了２名反對特朗普的共和黨眾議員，包括前副總統切尼的女兒莉茲．切尼和金津格。



＊共和黨全國委員會劃定戰場＊



共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾在宣讀聲明時說，上述２名眾議員越界了，他們「選擇與

佩洛西為伍」，參與了對正當政治表達的普通公民的迫害。共和黨全國委員會由全美各地的黨支

部選舉產生，是該黨最為權威的組織，表態無疑確定了特朗普在黨內的領軍地位，為他在

２０２４年總統選舉捲土重來劃定了戰場。



鹽湖城會議確定特朗普地位後，３８名共和黨眾議員隨即向民主黨領導層發起進攻，向拜登

總統發出聯名信，質疑他「精神衰退」，促他接受「認知測試」，以便向全美民眾證明自己仍有

能力出任總統。



不僅是拜登受到挑戰，黨內元老級人物希拉里亦陷入麻煩。美國司法部調查特朗普「通俄門

」事件的特別檢察官達勒姆，在本月１１日呈交的法庭文件中爆出驚天內幕，指希拉里在

２０１６年競逐總統期間及其後，僱請科技公司滲透特朗普大樓及白宮，製造特朗普與俄羅斯勾

結的假象。



＊希拉里被「一劍封喉」＊



特朗普立即發表聲明，直指事件比「水門案」更嚴重，證明他在競選和出任總統期間，都遭

到希拉里團隊的監控，參與者應被追究刑責。親共和黨媒體亦興師問罪，指出特朗普任總統時就

不斷指出自己遭到監控，現在證據確鑿。



有關報道更引發大批特朗普支持者為他抱不平。事發之時民主黨內正在吹風，以希拉里取代

民望低落的拜登，出戰下屆總統選舉。然而「通俄門」調查揭出的內幕，使得她面臨刑事調查的

危機，可謂一劍封喉，被截斷了參選之途。



＊特朗普支持「自由車隊」＊



特朗普的「逆襲」並不止於國內，他還高調支持了加拿大的「自由車隊」反疫苗示威。就在

共和黨人召開鹽湖城會議期間，特朗普發表聲明，指強硬的新冠疫苗政策摧毀了加拿大，直斥加

國總理杜魯多是「瘋狂的極左分子」。



共和黨人及霍士新聞的美國媒體亦加入戰團，批評杜魯多打擊自由和人權。美國的右翼民眾

不僅聲援加國示威者，更為「自由車隊」發起捐款，甚至計劃在美國舉行同類遊行，向華盛頓大

進軍。事件激怒加國政府，公開要求美國政客勿干預加拿大內政，並凍結了「自由車隊」的經費

。



聲援「自由車隊」不僅令特朗普贏得了萬千美加支持者，而且還令他與一位企業界猛人有機

會合流，就是同樣支持車隊的特斯拉老闆馬斯克。後者在推特上發文稱：「加拿大貨車司機太棒

了！」他在受訪時表示自己不反對接種疫苗，但反對強制性措施。



＊民主黨傳出「新希望」＊



馬斯克在拜登上台後已與民主黨交惡，早前更在推特發文，咒罵推動超級富豪稅的眾議員桑

德斯是「老不死」。如果他在隨後的政治競選中支持特朗普陣營，顯然會對民主黨造成嚴重打擊

。



面對特朗普在國內外的「逆襲」，拜登卻深陷烏克蘭危機的泥沼。據指他早前在記者會上爆

粗罵霍士記者後，連民主黨內人士都不願見到他召開記者會。眼見希拉里復出無望，華府政圈現

下正傳出「新的希望」－－美國第一位黑人總統、拜登的前拍檔奧巴馬已暗中籌謀多時，且即將

要出山解救白宮了。《經濟通通訊社評論員 范強》

