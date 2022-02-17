《台股攻略－黃振宇》台股反彈，解封概念股上揚

《台股攻略》台股今日（１７日）解封概念的航空及觀光等股成追捧對象，大市一度升近百

點，但傳出俄羅斯仍在烏克蘭邊境派兵，雙方政治緊張再起，加權指數中段回吐，升３７點，收

１８２６９點，成交金額放大至３０４３﹒３３億元（新台幣．下同）。

電子權值股的台積電收６４５元，跌０﹒２％；瑞昱、聯詠及國巨受壓，均跌１％至３％；

台達電、聯電、日月光投控、大立光及鴻海等則升０﹒５％至１﹒５％。其他權值股方面，台塑

跌近１％，台塑化受惠油價高企，股價升０﹒９％，亞德客─ＫＹ及和泰車獲資金追捧，分別升

２﹒６％及１﹒７％。記憶體板塊延續升勢，華邦電、旺宏、南亞科、品安、十銓、鈺創約升

２％至３％。亞洲多國陸續開放邊境，台灣中央疫情指揮官陳時中亦透露，首階段邊境管制擬全

面開放商務客入境，消息刺激擁有解封概念的股份上揚，航空雙雄的長榮航收漲停價３４﹒８元

，創１１年來新高；華航收３１元，升７﹒１％；旅行社股的鳳凰、雄獅、易飛網、山富及五福

亦紛紛漲停。鴻海預計３月１６日將召開法說，公布去年第四業績及今年營運展望，此外，集團

的電動車及半導體等產業轉型布局、海外投資及資本支出等都將是市場焦點項目。汽車零組件廠

的劍麟指出，隨著車用晶片短缺情況逐步恢復，除安全零組件滲透率持續提升，其新能源車車用

散熱系統將於今年下半年開始量產，為集團營運增添新動能。

台股反彈，再度靠穩萬八關口之上，成交量回升至３０００億元水平，投資者仍可持續關注

三大法人資金動向，作為現時大市走勢參考。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業

務發展主管 黃振宇》



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