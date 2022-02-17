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即市新聞

17/02/2022 09:59

《窩輪豪情－梁業豪》恒指下站升浪目標２５１９９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、必
須性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
滔搏（０６１１０）、長和（００００１）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選華潤電力（００８３６）、藍月亮（０６９９３）與港交所（００３８８）。
　　昨天（１６日）港股大市的上升動力的確明顯較下跌動力為大，可惜交投量變化完全不配合
，特別是藍籌股。恒生指數日線圖上，ＲＳＩ和ＳＴＣ均剛見轉好，支持指數成功往上突破，但
情況須待明天（１８日）收市時才能確認。牛熊證市場內，現時恒指牛證的重貨區為２２５００
－２２５９９，暫時沒有被強制收回的危險。另一方面，恒指熊證的重貨區為２５１００－
２５１９９，有較大機會出現殺倉的情況。假設恒指升抵２５１９９，將合共有１０９隻恒指熊
證被強制性收回，等同１６７２恒指期貨好倉的威力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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