【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場關注地緣政治風險

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚加密貨幣市場走勢靠穩，市場繼續關注烏俄局勢以及美國

通脹數據。比特幣早前曾衝上四萬四美元水平，但目前輕微回吐。Ｏａｎｄａ高級市場分析師

Ｃｒａｉｇ Ｅｒｌａｍ表示，在周二（１５日）從風險偏好改善了受益，比特幣在經歷地緣政

治風暴之後，仍然看起來非常健康。

根據１月份聯儲會議紀要，美聯儲目前正關注通脹，人們普遍預計今年將多次加息，價格上

漲帶來的涓滴效應可能會影響未來幾個月的消費者支出。投資者仍留意風險偏好問題，尤其是與

通脹和利率相關的風險偏好，如果整個市場仍然存在焦慮，就可能會繼續成為拖累。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４３９６０﹒６０（美元．下同），升０﹒２０％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３１４３﹒３６元，升０﹒６７％；艾達幣報１﹒０８元，升

０﹒４６％；瑞波幣報０﹒８４２０元，升０﹒６３％。（ｕｌ）



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