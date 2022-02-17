《談國論企－黎偉成》習近平總書記促香港盡快控疫

《談國論企》習近平總書記２０２２年２月１５日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作

作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任

務，和中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。香港的疫情異

常嚴重

，特別是醫療系統大有失陷之虞，必須速建方艙醫院的社區隔離和治療設施，爭分奪秒救命扶危

，建立實名和有追蹤功能的「港康碼」作中長期防疫抗疫基本；更重要的是港官不要繼續抗拒中

央，摒棄抱殘守舊的英式官僚制度，為港人做點實事。



＊明確共產黨領導和警告不要存舊英殖民地思維＊



從由《大公報》及《文匯報》組成的香港大公文匯報業集團的報道，我所作的評論重點有：

最重要之處，為（一）習近平是以總書記身份作出重要指示，有別於過去以國家主席的身份處理

香港特區事務，當然是高姿態地突顯中國共產黨的絕對重要性，警醒以林鄭為主的港官以認認真

真

、老老實實、清清楚楚的認識以中國共產黨為主的中央領導和管治的權威性。尤其需要指出的，

是林鄭於２月初被記者問及會否如社會上有建議向中央提出支援香港抗疫時，回答是「不抗拒」

，聽起來十分刺耳，理由為連其時抗疫開始失控的危機跟前，也只是「不抗拒」，使人引伸的質

疑是此語對中央已是「客氣」的了，其他問題就會每每抗拒？

即使未表抗拒中央之態，也是陽奉陰違者也。林鄭即使近期改以「動態清零」為防控疫情的

政策，但口口聲聲說甚麼看「外國經驗」，崇洋之餘，「外國經驗」有「動態清零」嗎？近例有

國務院港澳辦、國家衛健委、國家疾控局等中央官員聯同廣東省人民政府、深圳市人民政府代表

及專家，與香港特區的司局級官員就香港疫情舉行第二次會議，訂出支持香港抗疫措施，並交任

務予港府政務司司長李家超負責，惟林鄭不服氣，要親自做和設立另一套人選，已不是「陽奉陰

違」那麼簡單，實有對抗之嫌。

由是習近平總書記是通過報章作出支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作的重要指示，而委

任韓正副總理向林鄭轉達對香港疫情的高度關注和對香港市場的親切關懷，不正接向林鄭說清道

明？背後的含意，十分重大！要讀懂認清！

再看習近平總書記的重要指示，最惹人注目的（二）當然為所強調的：「香港特區政府要切

實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」之語，重點要港府「切實負起主體

責任」之「切實」，引伸之意是警告港官不要繼續不切實際胡作非為，香港抗疫工作當然要由港

府負責，否則誰做？要是不切實，找切實做得到的人吧！

指示有兩大方面：（Ｉ）港府要「動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，

確保香港市民的生命安全和身體健康，確保社會大局穩定」，政策很明確，但港官殖民性官僚不

改，做事護自不為民，可以嗎？



＊國務院港澳辦國家衛健委牽頭統籌各抗疫工作＊



反而（ＩＩ）「中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府造好防疫抗疫工作」

，很有實際的意義和良好的預期成效，因韓正副總理批示中央還決定：「成立由國務院港澳辦和

國家衛健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政三方共同組成的工作協調機制，加

大有關工作統籌協調力度」，請注意：工作協調機制，是由三方共同組成，牽頭者為國務院港澳

辦、國家衛健委；林鄭千萬不要繼續以自把自為，因你的「對手」不是香港市民，而是中央也！

至於（三）韓正副總理批示要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平總書記的重

要指示精神，並指出中央有關部門和廣東省抓緊「解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、

支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、

選派防疫專家赴港指導等請求事項」中，最重要的是援建社區隔離和治療設施。香港醫療系統基

本失陷，是香港疫情嚴重到幾乎失控的敗象，引人以深憂者為（１）有相當多的確診者，已無法

安排入院治療，稍為「幸運」者也只能夠在醫院外的帳篷等待病床，莫道得不到即時的醫療和護

理，更不合理地受到天寒地凍的壓力，病上加病威脅明甚；（２）有更多的確診者，被當局「勸

籲」留在家中等待安排，此使病人對其家人及社區，都有十分大的傳播風險，而這更很有可能使

社區的播疫速度、範圍更為嚴重。此為一個十分負面和惡劣的「滾雪球效應」。



＊要速治療隔離救命扶危和建實名追蹤港康碼＊



還有，香港要建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，加上全港強檢，作為現下緊急快速治療

和隔離的後續重要工作，此不需要「外國經驗」，有「祖國經驗」就行得通了，千萬不要再拿出

「私隱」作抗拒之辭。

同樣重要的，是（四）習近平總書記的重要指示，是通過《大公報》《文匯報》報道發布。

兩報乃傳統的愛國報紙，反映出中央十分重視香港的傳統愛國愛港力量，和港事港辦的政策不變

，現時乃特事特辦、急事急做！《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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