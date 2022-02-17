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即市新聞

17/02/2022 10:01

《異動股》藥明生物（０２２６９）升近４％，暫為表現最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升３﹒９３％，報６３﹒５元，
該股成交約７４６萬股，涉資４﹒６４億元，盤中高見６３﹒６元，最低見６０﹒７５元；金斯
瑞（０１５４８）升１﹒２５％，報２８﹒３元；信達生物（０１８０１）升０﹒４５％，報
３３﹒６５元；君實生物（０１８７７）升０﹒８６％，報４７﹒１５元。
　　上日（１６日）按額度計算，北水全日淨買入１５﹒８億元人民幣，增加１８０９﹒２％。
當中，藥明生物是北水淨買入最多的個股，淨買入額５﹒５億元。
　　現時，恒生指數報２４７９４，升７５點或升０﹒３１％，主板成交２０８﹒３３億元。國
企指數報８７１２，升３３點或升０﹒３９％。恒生科技指數報５６５５，升３８點或升
０﹒６９％。
　　即月期指新報２４７９５，升８０點，平水。即月國指期貨報８７１９，升３４點，高水７
點。即月科指期貨新報５６５０，升３４點，低水５點。
　　上證綜合指數報３４６６，升０點或升０﹒０２％，成交８２５﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３６１，跌１４點或跌０﹒１１％，成交４３６﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　６３﹒５元　升３﹒９３％
　　金斯瑞（０１５４８）　　　２８﹒３元　升１﹒２５％
　　信達生物（０１８０１）　３３﹒６５元　升０﹒４５％
　　君實生物（０１８７７）　４７﹒１５元　升０﹒８６％
　　騰盛博藥（０２１３７）　１４﹒３６元　　跌３﹒１％
　　藥明康德（０２３５９）　１０６﹒９元　　升２﹒２％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　８４﹒８元　升１﹒７４％
　　康希諾（０６１８５）　　１２８﹒５元　　升１﹒１％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　４４９﹒６元　升１﹒４９％
　　康方生物（０９９２６）　　２０﹒４元　　　　無升跌
　　開拓藥業（０９９３９）　１２﹒４２元　升０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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