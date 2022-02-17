《異動股》藥明生物（０２２６９）升近４％，暫為表現最佳藍籌

《經濟通通訊社１７日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升３﹒９３％，報６３﹒５元，

該股成交約７４６萬股，涉資４﹒６４億元，盤中高見６３﹒６元，最低見６０﹒７５元；金斯

瑞（０１５４８）升１﹒２５％，報２８﹒３元；信達生物（０１８０１）升０﹒４５％，報

３３﹒６５元；君實生物（０１８７７）升０﹒８６％，報４７﹒１５元。

上日（１６日）按額度計算，北水全日淨買入１５﹒８億元人民幣，增加１８０９﹒２％。

當中，藥明生物是北水淨買入最多的個股，淨買入額５﹒５億元。

現時，恒生指數報２４７９４，升７５點或升０﹒３１％，主板成交２０８﹒３３億元。國

企指數報８７１２，升３３點或升０﹒３９％。恒生科技指數報５６５５，升３８點或升

０﹒６９％。

即月期指新報２４７９５，升８０點，平水。即月國指期貨報８７１９，升３４點，高水７

點。即月科指期貨新報５６５０，升３４點，低水５點。

上證綜合指數報３４６６，升０點或升０﹒０２％，成交８２５﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１３３６１，跌１４點或跌０﹒１１％，成交４３６﹒７２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ６３﹒５元 升３﹒９３％

金斯瑞（０１５４８） ２８﹒３元 升１﹒２５％

信達生物（０１８０１） ３３﹒６５元 升０﹒４５％

君實生物（０１８７７） ４７﹒１５元 升０﹒８６％

騰盛博藥（０２１３７） １４﹒３６元 跌３﹒１％

藥明康德（０２３５９） １０６﹒９元 升２﹒２％

泰格醫藥（０３３４７） ８４﹒８元 升１﹒７４％

康希諾（０６１８５） １２８﹒５元 升１﹒１％

再鼎醫藥（０９６８８） ４４９﹒６元 升１﹒４９％

康方生物（０９９２６） ２０﹒４元 無升跌

開拓藥業（０９９３９） １２﹒４２元 升０﹒８１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

