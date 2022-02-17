【大國博弈】商務部：美方給中國扣「非市場導向」帽子與事實不符

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周三

（１６日）發表美國貿易代表戴琪上任後的首份報告，批評中國沒有履行２００１年加入世界貿

易組織（ＷＴＯ）所作出的承諾，亦沒有達成中美兩國簽訂的第一階段貿易協議；又指美國需要

尋求新的戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國「政府主導的非市場政策和做法」。對此，中

國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，美方給中國扣上「非市場導向」的帽子，聲稱中國

相關政策和做法違背市場經濟原則，導致不公平競爭。這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完

全不符。他同時強調，目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

高峰指出，從全球來看，存在不同的市場經濟模式。過去４０多年中國經濟取得的成功，是

改革開放政策的成功，也是發揮市場機製作用和發揮政府作用有效結合的成功。這是中國經濟發

展的寶貴經驗。



＊美國以尋求新戰略為名，行霸凌主義之實＊



他表示，注意到美方尋求更新國內貿易工具的表述。美國作為世貿組織成員，應該使其貿易

工具符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以尋求新戰略為名，行單邊主義、保護主義、霸凌主

義之實。

他表示，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。希望美方採取理性務實的對華

經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美關係重回健康穩定發展

的正確軌道。這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。

