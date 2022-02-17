【大國博弈】商務部：中方正按照ＣＰＴＰＰ加入程序與各成員磋商

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，關於加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ），中方已經就協定內容進行了

充分、全面和深入的研究評估。中方願通過改革，努力全面達到ＣＰＴＰＰ規則標準，並在市場

准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場

准入機會。目前，中方正按照ＣＰＴＰＰ有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

關於加入《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ），高峰表示，目前中方正與相關締約方保

持密切溝通，開展技術磋商。中方願為ＤＥＰＡ成員企業提供合作機遇和廣闊市場，拉近相互的

數字經濟合作紐帶，為促進成員間創新和可持續發展作出貢獻。



＊中國與自貿夥伴貿易額佔對外貿易總額３５％左右＊



關於推進商簽更多自貿協定，高峰表示，截至目前，中國已與２６個國家和地區簽署了１９

個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中國與自貿夥伴貿易額佔對

外貿易總額的比重達到３５％左右。２０２１年，中國與協定已生效的自貿夥伴進出口總額合計

１０﹒８萬億元，同比增長了２３﹒６％，較同期中國外貿總體增速和與非自貿夥伴進出口增速

分別高出２﹒２和２﹒４個百分點。

下一步，將繼續推進中國－海合會、中國－以色列、中國－挪威、中國－厄瓜多爾、中日韓

等自貿協定談判，與更多有意願的貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動區域經濟一體化和貿易投資

自由化便利化。進一步提升自貿協定水平。提高貨物貿易零關稅比例，放寬服務貿易和投資市場

准入，積極參與數字經濟、環境保護等新議題談判。

