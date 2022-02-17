【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒５億人幣，買藥明沽中移動

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開３點，報２４７２２點。最高升１４２點報
２４８６１點，最低跌１９４點報２４５２３點。恒指收報２４７９２點，升７３點或０﹒３％
。
按額度計算，北水全日淨買入５﹒５億元人民幣，減少６４﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）、東岳集團（００１８９）；淨賣出最多
的依次是中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１０４６﹒０２億元增加２﹒８％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交
２１﹒３％。
＊分析指藥明或數月內剔出ＵＶＬ名單＊
昨日有內地證券公司發布研究報告指，ＣＸＯ龍頭ＰＥＧ已回歸至１左右，板塊處於估值底
部。內地龍頭ＣＸＯ公司已與美國龍頭藥企合作多年，且承接大批新冠藥物訂單，若美國藥企更
換ＣＸＯ服務商要面臨高成本、高風險的局面。另外，藥明生物被列入ＵＶＬ對公司及行業影響
也極為有限，且有望未來數月內移出清單。
藥明生物升６﹒０６％報６４﹒８元，北水淨買入４﹒９億元；快手升３﹒３５％報
９８﹒８元，北水淨買入３﹒３億元；東岳集團升１３﹒０４％報１０﹒４元，北水淨買入
０﹒３億元。
中國移動跌１﹒９８％報５４﹒５元，北水淨賣出５﹒８億元；工商銀行升０﹒６３％報
４﹒７９元，北水淨賣出３﹒３億元；建設銀行無升跌報６元，北水淨賣出２﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明生物 （０２２６９） ４﹒９２
快手 （０１０２４） ３﹒３２
東岳集團 （００１８９） ０﹒２９
贛鋒鋰業 （０１７７２） ０﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國移動 （００９４１） －５﹒８５
工商銀行 （０１３９８） －３﹒２６
建設銀行 （００９３９） －２﹒５５
騰訊控股 （００７００） －２﹒２３
長城汽車 （０２３３３） －２﹒２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動