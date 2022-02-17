《美元走勢－羅明立》聯儲加息或見步行步，美匯９５﹒７有承接

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒２７ １１５﹒５４ １１５﹒１１

歐元╱美元 １﹒１３７２ １﹒１３８５ １﹒１３２３

英鎊╱美元 １﹒３５９１ １﹒３５９７ １﹒３５５５

美元╱瑞郎 ０﹒９２２０ ０﹒９２２９ ０﹒９２１２

美元╱港元 ７﹒８０１０ ７﹒８０２３ ７﹒７９９８

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《美元走勢》美國聯儲局公布１月會議紀要內容，並無太多市場不知道的信息，未有暗示會

加息０﹒５％以及縮表時間，市場認為其內容未如預期般鷹派。此外，明尼阿波利斯聯儲主席卡

斯卡利表示，如果局方真的大刀闊斧的加息，可能出現剎車過猛，令經濟再次陷入衰退，反映局

內對收水力度看法不一。美國１月零售銷售月率增長３﹒８％，為去年３月以來最大升幅。此外

，俄羅斯軍隊在俄烏邊境的動向仍然混亂，避險需求維持。

美匯指數調整至９５﹒７０附近，此水平應有承接。聯儲局需要平衡經濟跟通脹的問題，加

息態度可能還要見步行步。歐洲央行政策則將較為溫和，加上俄烏局勢的不確定性，歐元在

１﹒１４及１﹒１５將面對不少阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７５ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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