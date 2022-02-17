《報章摘要》本港報章摘要：港研非禁足全民檢測，傳最快下月中推

《經濟通通訊社１７日專訊》本港報章摘要如下：
《香港經濟日報》
港研非禁足全民檢測，按身份證推行
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中央表明全力助港，據悉港府正研究內地派出醫護人員來港，與香港醫護人員合作，最快下
月中為全港７５０萬人展開全民檢測。消息表示，檢測將按香港人身份證編號，劃分檢測日期。
有關工作料將由政制及內地事務局局長曾國衛統籌。
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德勤：內險保費看升９％領先全球
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德勤發表《２０２２年保險行業展望》報告，三分一全球受訪業內人士料保險公司今年收入
顯著增加，壽險公司受惠疫情令客戶風險意識增強，今年保費升幅料高於行業４％的均值；非壽
險公司今年保費則料升３﹒７％，因預計更多員工今年重返辦公室。內地保險公司今年料以９％
的保費增幅領先全球。
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世茂擬與深圳政府洽國資入股
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世茂集團（００８１３）據報昨日（１６日）舉行投資者會議，正嘗試與深圳市政府討論國
資入股，希望引入有實力的國有企業，包括深業、深投控，中建投和ＡＭＣ也在接洽。世茂集團
表示，政府很重視，市區兩級都是親自參與，正在跟國企進行大量的調研探討，跟多家國企在積
極洽談中。
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（ｈｌ）
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