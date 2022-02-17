【匯控預測】券商料匯控稅前盈利最多升逾１倍，關注派息及回購

《經濟通通訊社記者吳仲賢１７日報道》匯控（００００５）將於下周二（２２日）公布

２０２１年度業績，並於同日審議會否派發去年度普通股第二次股息。據《彭博》綜合券商預測

，集團去年全年經調整稅前盈利介乎１９９﹒０３億至２４５﹒０６億元（美元．下同），按年

增長６３﹒８％至１０１﹒７％，中位數為２２１﹒４４億元，按年升８２﹒３％。單計第四季

，經調整稅前盈利介乎３８﹒３８億至４７﹒１９億元，按年升７３﹒７％至１１３﹒５％，按

季則跌２１﹒３％至３６％，中位數為４２﹒７５億元，按年升９３﹒４％。

分析師估計，去年全年列賬基準除稅前利潤錄約１９０億元，即按年升１１６﹒５％，當中

最關鍵因素為派息，預期第四季派息１５－１８美仙，料全年將派息２２至２５美仙，又認為股

價已反映英美加息預期，除非全年業績及回購等表現遠勝預期，否則「５９至６０港元已差唔多

，唔夠膽憧憬太大」。



＊高盛料回購步伐加快至每年４０億元＊



高盛發表研究報告指，隨著該行上調在美聯儲加息方面的預期，料在２０２４年底將一共加

息１０次，上調匯控２０２２至２０２５年基本每股盈利預測平均６％，料於２０２３年至

２０２５年，匯控的有形股本回報率（ＲＯＴＥ）將從目前約９％水平分別上升至１０﹒６％、

１１﹒３％及１１﹒６％，遠高於管理層在２０２３年達最少１０％的目標。

高盛續指，預計匯控於亞洲的業務將錄得強勁表現，料在２０２５年，亞洲的淨利息收入上

升將貢獻近三分之二的集團增長，並預期回購步伐將從目前的約２０億元，至２０２５年加快至

每年４０億元，料其總資本收益將從去年約５％上升至２０２５年約１０％。



＊大摩料去年第四季淨利息收入按年增２％＊



摩根士丹利發表研究報告指，受惠於貸款溫和增長，預期匯控於去年第四季的淨利息收入

按季及按年升２％，但料季節性疲軟的交易量將使非利息收入按季下降１％，按年將增長６％，

預計營運成本將按季升７％，按年則跌２％，信貸成本預期按年下降１１９％，按季跌６６％，

維持對去年每股盈利預測不變，但將今年及明年的每股盈利預測分別上調３％及６％。

花旗發表研究報告指，考慮到美國及英國的高利率預期，將帶動淨利息收入上升，上調匯控

２０２２年至２０２５年的每股盈利預測１１％至１５％，亦相信匯控最早可於２０２３年達到

約１０％有形股本回報率。

美銀證券亦發表研究報告指，維持匯控去年第四季列賬基準除稅前利潤預測為３０﹒２７億

元，預期２０２２年將回購３０億元股份。



＊溫傑：匯控全年業績的最關鍵因素為派息＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次匯控全年業績的最

關鍵因素為派息，其次便是回購步伐有否增速，強調匯控的其中一個優勢為高息，留意到市場普

遍對列賬基準除稅前利潤預期相對接近，認為其業績表現出現遠優於或遠差於預期的機會不大，

他預計匯控去年全年列賬基準除稅前利潤錄約１９０億元，料第四季預期信貸損失（ＥＣＬ）將

錄８億至１０億元的回撥。



＊料第四季派息１５至１８美仙＊



對於匯控派息，他指出，匯控於是次中期業績已派息７美仙，而在２０２０年度，當時匯控

派息達１５美仙，「如果２０２０年都派咗１５美仙，去年第四季都好難派得少過１５美仙」，

預期匯控第四季派息１５至１８美仙，料全年將派息２２至２５美仙。

他提及，目前匯控普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）達１５﹒９％，形容屬高水平，而現

時其營運情況亦不及過去疫情爆發時高風險，認為匯控有能力進行回購，預期回購步伐將為每年

２０億至３０億元，又指第四季環球股票市場及債券市場均表現不俗，認為其俗稱「炒房」的環

球銀行及資本市場業務「無大問題」。

他表示，現時匯控的股價經過一輪抽升，認為股價已反映英美加息預期，除非全年業績及回

購等方面的表現能遠勝預期，否則「５９至６０港元已差唔多，唔夠膽憧憬太大」。

