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即市新聞

17/02/2022 15:53

【大灣區】羅兵咸：多項新舉措為大灣區快速發展奠定基礎

　　《經濟通通訊社１７日專訊》羅兵咸永道中國發布《粵港澳大灣區金融服務業調研報告：大
灣區雛形初現》。報告指，受訪者認為大灣區的未來是更廣泛、更深入的融合；遠程辦公和線上
互動使得業務在新冠疫情期間依然維持良好運作。調研結果顯示，市場參與者需要對其數碼化服
務進行充分投資；新的數碼化服務供應在快速增長。
　　另外，大灣區市場的新進入者需要更靈活創新的行銷策略才能脫穎而出；許多受訪者表示期
待並關注跨境理財通第二階段；人才競爭激烈，迫切渴求大量傳統技能和新技能的人才；受訪者
看到通過投資者教育發展環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）業務的機會。這可能是新進入者建立
品牌知名度和差異化的一種方式。
　　羅兵咸永道中國區域經濟及金融業主管合夥人張立鈞表示，對於所有受訪者而言，大灣區已
不是願景，而是真實的存在，如前海、橫琴等地已初具規模。與此同時，從跨境理財通到專業資
格互認等一系列政策舉措也在不斷豐富它的內涵。大灣區正在為市場參與者帶來一系列新的機遇
和挑戰。
　　羅兵咸永道香港金融服務風險及監管合夥人關維端表示，跨境理財通交易初期可能會比較緩
慢。然而，所有市場參與者都將跨境理財通的推出視為一個重要的里程碑，他們看見該計劃未來
發展的巨大潛力。他們希望在即將推出的跨境理財通第二階段看到更大的配額和更複雜的金融產
品。這將為更成熟的投資環境創造動力，從而推動金融服務的進一步發展，例如潛在的保險　通
。（ｃｗ）

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