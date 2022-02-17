【夜期時段】即月期指報２４６８４點，跌３１點，低水１０９點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７００點，跌１５點，低水
９３點，最新報２４６８４點，跌３１點，低水１０９點，合約成交４０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６９３點，跌５點，低水１８點，最新報８６９０點，跌
８點，低水２１點，合約成交２６０張。
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