【夜期時段】即月期指報２４６８４點，跌３１點，低水１０９點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７００點，跌１５點，低水

９３點，最新報２４６８４點，跌３１點，低水１０９點，合約成交４０３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６９３點，跌５點，低水１８點，最新報８６９０點，跌

８點，低水２１點，合約成交２６０張。

