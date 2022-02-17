【新冠肺炎】政府擬借用酒店作隔離設施，梁志堅：總比房間空置好

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥擬借用酒店作隔離設施。地產建設商會執委

會主席梁志堅指，政府需要七千至一萬間房間，亦可超過一萬間房間，惟酒店需要２００間房才

算適合，如果只有１５０間房則屬不合適。而地產建設商會的會員部分或已承諾提供房間，因為

目前沒有遊客，這總比將房間空置好。（ｓｌ）

