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17/02/2022 10:14

【新冠肺炎】政府擬借酒店作隔離設施，長實：正研究任何抗疫方法

　　《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥擬借用酒店作隔離設施。長實
（０１１１３）回應指，現正積極研究任何可以支持政府抗疫的方法。
　　新地（０００１６）表示，已第一時間積極與政府進行商討，冀能出一分力，協助政府抗疫
。正與相關部門全面評估旗下合適酒店的配套和設施，確保各環節符合安全要求，詳細安排有待
當局稍後公布。（ｓｌ）

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