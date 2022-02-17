【新冠肺炎】零售協會料實施疫苗通行證後銷售額及人流進一步下跌

《經濟通通訊社１７日專訊》香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，第五波疫情對零售業來

說是有史以來最差的情況，如情況繼續惡化，或會回到２０２０年甚至更差的情況。

零售協會於２月１４至１６日訪問了２２間公司，共覆蓋３９００間店舖，涉及７﹒４萬名

員工。訪問亦預估了未來兩個星期的情況，當中已涉及疫苗通行證的影響。結果顯示，當政府實

施最嚴厲限聚措施後，整體零售銷售情況與措施實施前一星期比較，銷售額持續錄得雙位數跌幅

。協會會員預計，２月２４日正式實施疫苗通行證後，跌幅將進一步擴大。



＊７成受訪公司料疫苗通行證推行後商場店舖人流及生意下跌逾半＊



有７成受訪公司預計，疫苗通行證推行後商場店舖人流及生意會下跌一半以上，８成公司認

為街舖人流及生意將同樣下跌，但跌幅會較商場店舖少。另外，在第五波疫情爆發後，近７成公

司反映無收到任何業主提供任何租金支援，亦有接近一半公司反映業主態度依然強硬。百佳超級

市場董事總經理任良安表示，業界支持政府推出疫苗通行證，惟當中具體如何落實及執行指引等

，仍需要與政府討論及闡明。



＊協會冀強制商舖業主在第五波疫情時減免租金及推出消費券等＊



零售協會重申對政府的訴求，冀政府即時支援零售業。謝邱安儀希望，政府能以有效措施強

制商舖業主與零售商同舟共濟，包括：在第五波疫情期間免收底租，只收營業額按百份比抽成

（ｔｕｒｎｏｖｅｒ ｒｅｎｔ）、及街舖租戶租金減免一半；將零售業納入新一輪防疫抗疫基

金；及疫情?和後立刻推出電子消費券。協會又歡迎政府推出保就業支援。她表示，業界希望盡

力保持員工生計，需要政府及業主的幫助，疫情下不但零售行業受到影響，其上下遊產業亦同樣

面對壓力，希望政府能夠關注。

謝邱安儀表示，第五波疫情較預期嚴竣，預期上半年零售額一定會出現負增長，雖然幅度暫

未有定案，但料不會是一個輕微跌幅，至於全年零售額則需要視乎通關進展及疫情情況。消費券

方面，她表示金額絕對是愈多愈好，惟須視乎政府的承受能力，即使最終少於５０００元，亦總

比沒有好。（ｓｌ）

