渣打料今年信貸減值不會大增，未來加大派息及回購力度

《經濟通通訊社１７日專訊》渣打亞洲行政總裁洪丕正在業績發布會上表示，利率向上將利

好集團收入，假設全球不同貨幣利率上升１００個基點，將會為集團帶來１３億美元的收入。他

指去年集團信貸減值水平較低，因２０２０年作審慎撥備，去年有相應回撥，預計今年會在低位

稍為回升，

但相信今年信貸減值水平不會大增。

對於去年第四季中港業務收入有所下調，他指出，第四季整體息差降至低點，當中對香港的

息差影響較大，而內地方面，隨著第四季的整體市場氣氛及房地產發展，融資有所減少，而集團

在季內亦會作總年結的撥備，故會出現一些減值的行動，從而影響第四季單季的表現，但強調集

團去年整體中國業務盈利達歷史新高，對整體中港業務有信心。儘管短期內有政策及疫情等不明

朗因素，相關因素將於今年首季延續，但仍對亞洲地區業務有信心。

他提及，疫情對去年第四季香港業務影響不大，主要是今年首季有較大影響，例如財富管理

業務中的面對面銷售，但相信貿易融資及貸款增長勢頭等能某程度上抵銷面對面銷售業務的影響

。另外，疫情對集團在調配人才來港方面造成一定挑戰，但認為屬短暫性問題，香港的長遠競優

勢仍然存在，中長線仍具吸引力。

他續指，集團希望未來能加大派息和回購力度等，目標為未來三年向股東回饋５０億美元。

（ｂｎ）

