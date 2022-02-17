  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2022 16:04

渣打料今年信貸減值不會大增，未來加大派息及回購力度

　　《經濟通通訊社１７日專訊》渣打亞洲行政總裁洪丕正在業績發布會上表示，利率向上將利
好集團收入，假設全球不同貨幣利率上升１００個基點，將會為集團帶來１３億美元的收入。他
指去年集團信貸減值水平較低，因２０２０年作審慎撥備，去年有相應回撥，預計今年會在低位
稍為回升，
但相信今年信貸減值水平不會大增。
　　對於去年第四季中港業務收入有所下調，他指出，第四季整體息差降至低點，當中對香港的
息差影響較大，而內地方面，隨著第四季的整體市場氣氛及房地產發展，融資有所減少，而集團
在季內亦會作總年結的撥備，故會出現一些減值的行動，從而影響第四季單季的表現，但強調集
團去年整體中國業務盈利達歷史新高，對整體中港業務有信心。儘管短期內有政策及疫情等不明
朗因素，相關因素將於今年首季延續，但仍對亞洲地區業務有信心。
　　他提及，疫情對去年第四季香港業務影響不大，主要是今年首季有較大影響，例如財富管理
業務中的面對面銷售，但相信貿易融資及貸款增長勢頭等能某程度上抵銷面對面銷售業務的影響
。另外，疫情對集團在調配人才來港方面造成一定挑戰，但認為屬短暫性問題，香港的長遠競優
勢仍然存在，中長線仍具吸引力。
　　他續指，集團希望未來能加大派息和回購力度等，目標為未來三年向股東回饋５０億美元。
（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測　中央支援確保資源充足
財經熱話17/02/2022
【預算前瞻】稅務學會倡派三千元消費券　應全面檢討稅制擴闊稅基
中國故事17/02/2022
《神州經脈》白宮報告批中國不遵守承諾　東歐戰事累滬指勉強收升
財經熱話17/02/2022
渣打去年業績遜預期　宣布回購股份股價仍下挫
市場動向17/02/2022
2022年「亞太網路科技高峰會」（APRICOT）將於月底線上舉行
財經熱話17/02/2022
【匯控預測】券商料匯控去年稅前盈利最多升逾1倍　關注派息及回購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金