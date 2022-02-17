【企業盈喜】百宏實業（２２９９）料去年純利增不少於１﹒１倍

《經濟通通訊社１７日專訊》百宏實業（０２２９９）發盈喜，預期截至去年１２月底止年

度的純利按年增長不少於１１０％。

期內盈利增加主要原因是由於晉江工廠的新生產線增加，其包括滌綸工業絲及聚酯薄膜生產

線令產能增加；及２０２１年１月至１２月期間的滌綸長絲及聚酯薄膜總銷量及平均售價按年上

升，令總收入大幅增加。（ｓｌ）

