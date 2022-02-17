【新冠肺炎】聶德權：長者接種率改善，葛珮帆批安心出行無追蹤

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會繼續辯論施政報告致謝議案，多名議員關注政府的防疫

政策。負責疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示，現時有８４﹒５％合資格市民接種最少

一劑疫苗，３至１１歲有５萬人接種，１２至１９歲有８８％人接種最少一劑。他指，長者接種

率近日有明顯改善，６０至６９歲接種率超過８成，７０至７９歲約７成，８０歲以上４成，會

繼續提高接種率，增加接種間及接種中心等，並適時更新疫苗通行證下接種劑量的要求。



＊葛珮帆：病毒追蹤工作停留在「石器時代」＊



民建聯葛珮帆表示，確診人數再創新高，過萬名確診患者正家等候送院治療，包括幾名民建

聯的確診成員，又有不少市民自行快速檢測呈陽性，認為社區的患者比預計多。她指這波疫情反

映政府在抗疫上有不少弱點，包括外防輸入有漏洞，檢測、隔離不足，安心出行應用程式無追蹤

功能，形容本港的病毒追蹤工作停留在「石器時代」，建議參考內地推行健康碼，借助內地醫護

人員，在三星期內完成全民檢測。

選委會界別陳曼琪建議，在１８區實行分區圍堵強檢，最終達成全民檢測的目標，配合健康

碼使用，市民在有檢測結果、取得綠碼前不能跨區活動，她又建議在圍封期間為市民打針，香港

電台要成為「抗疫電台」，２４小時滾動式發放資訊。



＊何君堯促政府堅守「動態清零」策略＊



議員何君堯表示，特區政府及所有公務員要認知，國家的防疫政策是動態清零，「躺平」及

「與病毒共存」都不是選項，認為如果政府員工有任何不作為，最嚴重可以革職。

實政圓桌田北辰則表示，本港在前四波疫情的防控工作有效，但有人鬆懈之下，導致第五波

疫情爆發，他關注安老院舍長者的接種率不足，醫院深切治療部病床數目並不足以接收無打針的

重症患者。（ｈｙ）

