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即市新聞

17/02/2022 16:35

《小傳日記》恒指聽日出季檢，農夫山泉再次叫胡掂唔掂？

　　《小傳日記》魚缸今日都比較靜局，全日觀望居多，你眼望我眼，點知食完飯返嚟就傳出話
烏克蘭嗰邊終於擦槍走火，話烏克蘭政府軍違反停火協議，向烏東地區發射迫擊炮和手榴彈。香
江魚缸午後開檔就轉跌過百點，但係慢慢都買返上嚟。花旗國納指期貨都一度跌１個巴仙，但之
後都收窄返。所以就好睇今晚花旗股表現成點，有機會拖跌聽日香江魚缸表現！
　　講返呢邊，聽日收市之後恒指公司就公布今年第一次季檢。恒指公司之前已經講過，會將藍
戰士加到去１００隻，而今年年中就會加到去８０隻。但係距離年中只係得返兩次季檢，而家藍
戰士都係得６４個，所以今次會唔會加得多啲呢？除一半都加八隻喎。
　　近排「孖屐」都有好多染藍預測，其中最鍾意估染藍嘅中金今次心水就包括京東健康
（０６６１８）、思摩爾（０６９６９）、農夫山泉（０９６３３）、飛鶴（０６１８６）同中
芯（００９８１），當中農夫山泉都係上次季檢嘅染藍大熱，嗰時都炒起唔少，但係最後食詐胡
，之後嗰日跌返唔少。今次又再叫胡，但係價位都無點再炒起，唔知係唔係「炒過燶就怕黑」呢

　　觀乎要成功染藍成功其中一項目就係市值夠大，起碼過千億啦，但農夫山泉市值都過兩千億
，上次都大熱倒灶。雖然話恒指公司無責任要加啲會帶動恒指嘅股入去，但好似阿里
（０９９８８）自２０２０年染藍以來，到而家個價都無左一半。喺神州科網監管風暴之下，
ＡＴＭ都減值唔少，所以好多人都希望未來科網股比重減少，等恒指無咁波動。而上次季檢新加
四隻，啱啱好兩隻科網兩隻其他，都算係有個平衡喺度。
　　而阿爺未來都會力推內需，可能零售股都會睇高一線，即管睇吓農夫山泉今次成唔成功染藍
囉，請請！
　
　　個別染藍熱門股份表現（截至２０２２年２月１７日收市）
　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康（０６６１８）　　６４﹒８０元　升４﹒１８％
　　思摩爾（０６９６９）　　　３６﹒００元　升１﹒５５％
　　農夫山泉（０９６３３）　　４７﹒９５元　升２﹒０２％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　１１﹒２６元　跌１﹒０５％
　　中芯（００９８１）　　　　２０﹒２５元　跌１﹒９４％
　　百度（０９８８８）　　　１６３﹒６０元　升１﹒２４％
　　青啤（００１６８）　　　　７７﹒２０元　跌０﹒８３％
　　復星醫藥（０２１９６）　　３１﹒２０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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