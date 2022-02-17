《小傳日記》恒指聽日出季檢，農夫山泉再次叫胡掂唔掂？

《小傳日記》魚缸今日都比較靜局，全日觀望居多，你眼望我眼，點知食完飯返嚟就傳出話

烏克蘭嗰邊終於擦槍走火，話烏克蘭政府軍違反停火協議，向烏東地區發射迫擊炮和手榴彈。香

江魚缸午後開檔就轉跌過百點，但係慢慢都買返上嚟。花旗國納指期貨都一度跌１個巴仙，但之

後都收窄返。所以就好睇今晚花旗股表現成點，有機會拖跌聽日香江魚缸表現！

講返呢邊，聽日收市之後恒指公司就公布今年第一次季檢。恒指公司之前已經講過，會將藍

戰士加到去１００隻，而今年年中就會加到去８０隻。但係距離年中只係得返兩次季檢，而家藍

戰士都係得６４個，所以今次會唔會加得多啲呢？除一半都加八隻喎。

近排「孖屐」都有好多染藍預測，其中最鍾意估染藍嘅中金今次心水就包括京東健康

（０６６１８）、思摩爾（０６９６９）、農夫山泉（０９６３３）、飛鶴（０６１８６）同中

芯（００９８１），當中農夫山泉都係上次季檢嘅染藍大熱，嗰時都炒起唔少，但係最後食詐胡

，之後嗰日跌返唔少。今次又再叫胡，但係價位都無點再炒起，唔知係唔係「炒過燶就怕黑」呢

？

觀乎要成功染藍成功其中一項目就係市值夠大，起碼過千億啦，但農夫山泉市值都過兩千億

，上次都大熱倒灶。雖然話恒指公司無責任要加啲會帶動恒指嘅股入去，但好似阿里

（０９９８８）自２０２０年染藍以來，到而家個價都無左一半。喺神州科網監管風暴之下，

ＡＴＭ都減值唔少，所以好多人都希望未來科網股比重減少，等恒指無咁波動。而上次季檢新加

四隻，啱啱好兩隻科網兩隻其他，都算係有個平衡喺度。

而阿爺未來都會力推內需，可能零售股都會睇高一線，即管睇吓農夫山泉今次成唔成功染藍

囉，請請！



個別染藍熱門股份表現（截至２０２２年２月１７日收市）

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東健康（０６６１８） ６４﹒８０元 升４﹒１８％

思摩爾（０６９６９） ３６﹒００元 升１﹒５５％

農夫山泉（０９６３３） ４７﹒９５元 升２﹒０２％

中國飛鶴（０６１８６） １１﹒２６元 跌１﹒０５％

中芯（００９８１） ２０﹒２５元 跌１﹒９４％

百度（０９８８８） １６３﹒６０元 升１﹒２４％

青啤（００１６８） ７７﹒２０元 跌０﹒８３％

復星醫藥（０２１９６） ３１﹒２０元 無升跌

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