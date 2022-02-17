  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2022 11:28

《真知灼見－溫灼培》聯儲局無意識大舉加息抗通脹

　　《真知灼見》於今晨公開的聯儲局１月２５日及２６日議息會議記錄中顯示，該局認同應準
備好應對自１９８０年代以來的最嚴峻通脹情況。但卻指出，任何改變貨幣政策的決定應交由每
次開會後，因應當時通脹環境及經濟數據再作衡量。這份報告給予市場感覺，是聯儲局未有一個
整體加息，針對打壓通脹的計劃。而上述報告公開後，按美元利率期貨價格變化顯示，市場估聯
儲局３月加息半厘機率降至４６﹒５％，低於一半（當然加息２５基點早已是市場共識）。而美
匯指數亦隨即跌穿９６指數點，歐元卻靠近１﹒１４美元。
　
＊不宜過分看好歐元＊
　
　　倘因上述因素便看淡美元就確實有點武斷。首先，相信烏克蘭事件不會這麼容易解決。俄羅
斯宣布撤軍或許只為營造良好氣氛與北約及歐盟展開談判，但只要北約東擴之心不減，料緊張局
勢隨時重回並拖累歐元。其次，歐洲統計署周初公布，區內去年１２月貿易在未經季調前出現
４６億歐元赤字。４６億歐元赤字雖然不多，但回憶１年前，歐元區的貿易盈餘是高達２８３億
歐元。而過去，筆者所認識的歐洲通常每月也有過百億的貿易盈餘，現在是赤字。上述數字反映
，在缺乏晶片下歐洲汽車出口已大受打擊，現再加上烏克蘭事件，使歐洲減少進口俄羅斯天然氣
，而要轉向購買較昂貴的美國液化天然氣，對歐元區的貿易明顯造成了重大打擊，而這會限制歐
元長遠上升能力。
　　回看歐洲的天然氣價格更是令人心酸。除了於２０２０年因疫情導致歐洲天然氣價格特別低
外，在２０１７至２０１９年間所見，歐洲天然氣價格均介乎在１０－３０歐元之間。但到去年
第四季至今，其價格大多數均介乎在６５－９０歐元之間。面對如此高昂天然氣價格，試問歐洲
貿易如何改善、經濟如何改善？除非烏克蘭問題獲真正解決，料這會長遠拖累歐元匯價走勢。料
歐元１﹒１５美元會遇上較大阻力。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告17/02/2022
【大行炒D乜】瑞信野村點評比亞迪？大摩細摩點睇銀行股？
開市Good Morning17/02/2022
林家亨續籲沽電力股　「好息」或賺息蝕價
財經熱話17/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場關注地緣政治風險
中國故事16/02/2022
《神州經脈》1月通脹漲勢回落兼低預期　A場兩連揚成交再減
財經熱話16/02/2022
澳門博彩政策明朗兼賭收強勁　大行祝福濠賭股抽升
財經熱話16/02/2022
【預算前瞻】李兆波：派發三千元消費券屬可接受　倡推針對性措施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金