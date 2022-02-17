《真知灼見－溫灼培》聯儲局無意識大舉加息抗通脹

《真知灼見》於今晨公開的聯儲局１月２５日及２６日議息會議記錄中顯示，該局認同應準

備好應對自１９８０年代以來的最嚴峻通脹情況。但卻指出，任何改變貨幣政策的決定應交由每

次開會後，因應當時通脹環境及經濟數據再作衡量。這份報告給予市場感覺，是聯儲局未有一個

整體加息，針對打壓通脹的計劃。而上述報告公開後，按美元利率期貨價格變化顯示，市場估聯

儲局３月加息半厘機率降至４６﹒５％，低於一半（當然加息２５基點早已是市場共識）。而美

匯指數亦隨即跌穿９６指數點，歐元卻靠近１﹒１４美元。



＊不宜過分看好歐元＊



倘因上述因素便看淡美元就確實有點武斷。首先，相信烏克蘭事件不會這麼容易解決。俄羅

斯宣布撤軍或許只為營造良好氣氛與北約及歐盟展開談判，但只要北約東擴之心不減，料緊張局

勢隨時重回並拖累歐元。其次，歐洲統計署周初公布，區內去年１２月貿易在未經季調前出現

４６億歐元赤字。４６億歐元赤字雖然不多，但回憶１年前，歐元區的貿易盈餘是高達２８３億

歐元。而過去，筆者所認識的歐洲通常每月也有過百億的貿易盈餘，現在是赤字。上述數字反映

，在缺乏晶片下歐洲汽車出口已大受打擊，現再加上烏克蘭事件，使歐洲減少進口俄羅斯天然氣

，而要轉向購買較昂貴的美國液化天然氣，對歐元區的貿易明顯造成了重大打擊，而這會限制歐

元長遠上升能力。

回看歐洲的天然氣價格更是令人心酸。除了於２０２０年因疫情導致歐洲天然氣價格特別低

外，在２０１７至２０１９年間所見，歐洲天然氣價格均介乎在１０－３０歐元之間。但到去年

第四季至今，其價格大多數均介乎在６５－９０歐元之間。面對如此高昂天然氣價格，試問歐洲

貿易如何改善、經濟如何改善？除非烏克蘭問題獲真正解決，料這會長遠拖累歐元匯價走勢。料

歐元１﹒１５美元會遇上較大阻力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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