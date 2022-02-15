《環球布局－塔里克》中美政策分道揚鑣

《環球布局》在２０２１年的通脹衝擊下，不少新興市場和部份已發展市場國家均踏上加息

之路。今年中美兩大經濟體可能出現政策上的分歧：中國重新聚焦於穩定經濟增長，美國聯儲局

則可能由縮減買債迅速轉為透過加息收緊政策。鑑於這兩個最重要的經濟體準備採取相反的政策

行動，投資者應為潛在的政策分歧作好部署。



＊中國政策轉向穩增長＊



中共中央經濟工作會議在去年１２月結束，國策焦點出現了重大轉變，由去風險和去槓桿轉

為穩增長。這場重要的會議為今年的政策確立了寬鬆基調和增長重點，強調經濟增長需要質量並

重。政府要求加快提前開支撥款，以實施扶持中小企業、創新製造業和綠色基建的減稅降費措施

。我們預期財政赤字將會適度擴大，政府將新增地方政府專項債券額度及增加基建投資。貨幣政

策的目標將是透過提供較低借貸成本的再借貸工具，為市場注入充足流動性，以支持中小企業、

創新和綠色發展。中國人民銀行很可能進一步下調存款準備金率，但若其他央行採取更積極的加

息行動，人行將較難大幅減息。

中國將在今年落實推動增長的改革，同時對可能損害短期增長的改革持審慎態度。鑑於中國

把焦點轉向經濟增長和放寬政策，我們認為國內的信貸脈衝已觸底，並有望在今年初反彈。



＊美國聯儲局政策轉向再度正常化＊



與此同時，聯儲局表示不但會終止疫情爆發以來推行的超寬鬆貨幣政策，更會採取積極的政

策行動以應對通脹升溫。聯儲局在上年１２月中決定把縮減買債規模增加一倍至每月３００億美

元，以及於今年３月完成縮減量寬。其後，當局預期在今年開始加息四至五次，２０２３年加息

兩次，以及２０２４年再加息兩次。此外，聯儲局亦可能隨時開始讓目前持有的債券陸續到期，

從而縮減資產負債表。

事實上，聯儲局的資產負債表規模已由疫情前水平大幅增加至８﹒８萬億美元，可見這次政

策正常化所涉及的資產龐大。在利率仍接近歷史低位的情況下，當局需要一段時間才能把超寬鬆

貨幣政策回復正常，而風險資產仍受惠於大量流動性和寬鬆金融狀況。經濟復甦強勁，加上家庭

和企業的現金流充裕，意味聯儲局早應開始展開政策正常化，目前步伐已落後於形勢。



＊政策分歧，共通面對資金考驗＊



中美兩國的貨幣和財政政策南轅北轍，可能對投資帶來重大啟示。就人民幣、中國利率和風

險資產而言，利率差距收窄將令人民幣受壓。然而，國內的國際收支平衡和投資資金流強勁，仍

然為人民幣匯價帶來支持。寬鬆政策應會促使孳息率曲線下跌和走斜，並利好國內股票和危機信

貸等風險資產。綠色投資，包括太陽能與風能發電、電網升級、儲能、提高不同行業的效率等，

將可能成為今年及以後的新增長動力，並有望受惠於政府放寬政策。

至於美元、利率和風險資產，美國相對收緊貨幣政策，應會為美元帶來支持。美元走強將利

淡其他息差偏低的已發展市場和新興市場貨幣。美國國庫債券孳息率曲線應會上升和走平，這視

乎聯儲局加息的進取程度而定。量化緊縮亦可能使孳息率曲線趨於陡斜。儘管目前面對人口老化

、科技和債務沉重等長期結構性通縮壓力，但週期性通脹動力或會暫時推高利率。美國風險資產

表現可能更反覆波動，而且回報將主要來自票息收益。

雖然中美兩國今年的政策走向可能出現分歧，但亦面對一個共通問題：「資金從何而來」的

考驗。中國政策轉向的幅度是否太少或太遲，以至難以阻止經濟放緩？聯儲局控制通脹的決心有

多大？鑑於政府經歷疫情後債務沉重，聯邦基金利率能升至多高，而又不會拖垮脆弱的經濟復甦

？投資者必須關注中美兩國哪方官員較能言行一致，從而靈活調整相應投資。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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