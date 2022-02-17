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即市新聞

17/02/2022 14:56

《投資特寫－潘恩美》中國啟寬鬆周期，撐股市享好風光

　　《投資特寫》經歷兩年過度寬鬆後，今年英美等地的貨幣政策逐步收緊，反觀中國貨幣政策
則逆向趨鬆。隨著中國啟動貨幣寬鬆周期，合理的估值，或吸引環球投資者提升投資於中國市場
的比重，中國股市今年表現有望超越其他市場，得享好風光。
　　中國經濟增長將受政策及流動性周期所推動，我們認為貨幣緊縮周期已達高峰，今年中國領
導層將換屆，通常伴隨換屆而來的是更寬鬆的財政政策，可預期流動性將有所改善。鑑於寬鬆周
期的啟動、估值相對合理，及環球投資者投資於中國的比重偏低，我們看好今年中國市場前景，
甚於其他新興及已發展市場。
　　不過，中國市場普遍盈利預期仍存下行風險，且市場散戶參與度較高，或較容易受到高估值
，和散戶情緒變化影響而波動，再者未來政策變化難測，投資者宜避開估值偏高，及市場預期較
高的股票和行業，降低投資風險。儘管可對沖通脹的價值股去年急升，現時估值依然處於偏低水
平，加上通脹持續，盈利預測更有機會上調，今年表現有望續跑贏增長股。
　　行業方面，不論「新經濟」，還是「舊經濟」，也不乏具投資價值的選擇。我們仍看好能源
和金融業。市場相信周期性好轉，正推動能源和物料等多個傳統行業改善盈利，未來五年的平均
盈利能力，有望高於過去十年水平，但缺乏新投資的結構性問題猶在。
　　許多新經濟行業受監管及消費疲弱衝擊，投資者繼而迴避互聯網和教育等監管風險偏高的行
業，轉投健康護理、運動服飾及可再生能源，卻將行業估值推至偏高水平，任何不確定性或基本
因素轉差，都可能觸發估值向下。
　　目前我們在健康護理、零售、媒體及天然氣營運商等領域，仍看到個股浮現投資價值。投資
者應關注業績紀錄較長，且管理團隊經驗豐富，並能在這期間改善業務模式，以適應任何新法規
的優質中國企業。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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