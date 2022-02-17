《積金攻略－黃煥儀》「積金易」平台，創造三贏局面

《積金攻略》筆者於上月提及到政府將於「積金易」平台全面運作屆時實施取消對沖機制，

本文會介紹有關該平台的優勢。２０２２年將是強積金制度實施以來的一大重要里程碑，皆因「

積金易」電子平台在立法會去年１０月三讀通過《２０２１年強制性公積金計劃（修訂）條例草

案》，奠定了其運作的法律基礎後，今年便踏入正式構建的關鍵階段，目標是年底時完成，明年

年初起讓強積金受託人及旗下計劃按序過渡，２０２５年全面運作。

「積金易」是一個一站式數碼平台，將重塑強積金制度的營運環境，改善計劃的行政運作，

把現時分散的、缺乏統一標準的管理系統，變得標準化、精簡化及自動化，為強積金生態帶來巨

大改變，積金易平台將會取代現時填表格、簽名、人手提交文件和核對資料等繁複程序，大大提

升運作效率、用家體驗、靈活性及可靠度，亦為現時１３個受託人及旗下２７個計劃的業界 、

３１﹒５萬名僱主和４５４﹒３萬名強積金計劃成員，創造出三贏局面，並為制度未來引入更多

改革（例如「全自由行」）鋪路。



＊減省行政成本，創造減費空間＊



對業界而言，「積金易」將提供一個共用的電子平台（包括電子系統），通過一套共同的標

準，以及自動處理的能力，集中處理計劃的管理工作，從而縮短處理所需時間、提高成本效益，

以及減省成本（淨計行政工作涉及的文書工作，每年便有近２０００萬宗交易以紙張進行），預

計１０年內累計可節省的行政成本，高達３００億至４００億元。

而所節省的成本，將可創造強積金計劃的減費空間，讓計劃成員直接受惠。皆因《條例草案

》定下了「直接轉移」的規定，要求受託人就強積金計劃行政工作向成分基金收取的費用，不得

超過其向「積金易」平台公司繳付的總款額，而行政費的減幅，須全數反映於強積金基金的整體

基金開支比率（ＦＥＲ），否則需被罰款；預計「積金易」平台推出首兩年，計劃成員須支付的

計劃行政費可平均降低３０％（以目前整體平均基金開支比率為１﹒４２％，當中約四成屬計劃

管理工作開支計，節省３０％即ＦＥＲ可降低約０﹒１７個百分點，至１﹒２５％），終極目標

是２０３２年時，將行政費降至管理資產總額約２０至２５個基點。



＊管理帳戶更方便更有效＊



對僱主而言，「積金易」運作後，僱主只需在平台輸入僱員基本資料，便可為僱員開立新戶

口或參加強積金計劃，亦可透過電子支付平台進行供款，可減少文書工作和人為錯誤，以及因不

慎延誤供款或拖欠而須繳交附加費的情況。

對成員而言，除了可受惠於收費下調，變相提升投資回報，還可隨時隨地透過登入網站或手

機應用程式，一目了然、實時、安全及無紙化地管理其在不同強積金計劃中的帳戶，包括查閱帳

戶、轉移基金、整合帳戶等，無需再像現時般分別使用不同計劃的不同系統，能更有效地管理強

積金帳戶。

「積金易」平台的面世，將帶來種種好處，然而，退休積金計劃協會去年１２月公布的調查

顯示，僅２８％企業認識「積金易」，並存有不少疑慮，包括「遇到問題時客服支援是否足夠」

（６９％）、「平台有否足夠網絡安全措施保障隱私」（６１％），及「行政效率會否因平台與

強積金供應商的角色及職責不清晰而降低（５４％）」等 。調查結果同時顯示，３７％受訪者

認為未來「積金易」平台對僱主有好處，近５０％持中性看法，相信在持續的宣傳教育下，認同

「積金易」對他們有利的比例將大大提升。



＊積金易平台的「四大好處」＊



更快︰

＊縮短為新僱員參加強積金計劃的時間

＊快速進行電子供款



更易︰

＊為僱員提供多個強積金計劃選擇

＊支援２４╱７支付，更多供款形式



更好︰

＊減少因出錯違規而被罰附加費的機會



更平︰

＊開放強積金系統，促進公平公開競爭環境，降低收費

＊推動強積金無紙化，減少所需費用



《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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