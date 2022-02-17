《豐碩成果－盧穗欣》首季港股Ａ股有支持，船運科技ＶＲ受惠疫情

《豐碩成果》美國聯儲局主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ）在加息取向上也愈變

愈「鷹」，相信將最少維持至２０２２上半年。繼去年１１月開始美國決定每月減少買債１５０

億美元，意味著「收水」步伐將加快。東亞聯豐相信通脹將於２０２２年成為長期趨勢，於通

脹環境下，預期美聯儲會於今年逐步加息３次左右。儘管全球個別主要央行已急不及待率先自行

收緊銀根，但市場仍有大量資金流通，相信足以抵銷市場震盪，減低市場大幅下挫的可能性。



＊亞洲股債走勢各異，需作策略性部署＊



整體策略上，我們現時稍為看重股票， 而對債券繼續持審慎態度。當經濟及政策開始明朗

，整體部署會逐步吸納落後市場比重。亞洲股市的市盈率偏低，潛力一直備受關注，而輪動的板

塊及多變的地緣狀況均具投資潛力，例如正處於結構性增長的電動車供應鏈、澳洲商品、印度鋼

鐵，以及太陽能及氫氣供應鏈等都值得留意。

全球氣候暖化令多國加入減碳行列，此趨勢令印度不少再新能源企業受惠。另外，印度尼西

亞房地產業成功由高端路線轉移至大眾化市場，令覆蓋面大幅提升，預期合同銷售量持續增加，

優化行業基本面。另外，今年亞洲多國陸續走出疫情，經濟活動亦逐漸回到正軌，然而供應量一

時未能趕上，供求失衡令能源及物料價格造好，印度尼西亞石油及天然氣板塊將會持續受惠。



＊內地疫情監管政策，具指標性導向＊



至於中國內地，在近乎全面封關之下，疫情大致受控，但經濟增長受壓。回顧２０２１ 年

內地股市，上半年表現穩健，疫情下受惠板塊，如科技行業、船運及出口表現出眾。至於下半年

，由於政府收緊對房地產、互聯網及教育等板塊的政策，股市表現受拖累，以致發展放緩。

去年多項針對企業過度借貸的緊縮政策，令基本面出現結構性改變，減低市場高速膨脹形成

泡沫經濟的風險，再加上「共同富裕」的國策，市場仍需時消化。短期的震盪無可避免，當市場

完成整合後，或政府發出鬆綁的積極政策信號時，內房信貸環境方有望得以改善。東亞聯豐認為

當市場的不確性逐漸消散，市場情緒轉佳，投資者對房地產興趣回復，亦會帶動家電、汽車、消

費市場，未來的經濟發展也會變得更加紮實及穩健。

受疫情帶動，我們相信船運、科技以至虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）板塊仍會造好

，對經濟週期敏感度較低的電動車和太陽能等板塊亦會受惠。現時超賣的股市可能提供長線投資

的機會，其中互聯網板塊的估值差不多是年度低位，相信在２０２２下半年，經濟逐步復甦，電

子商貿及網上廣告板塊有望受惠。此外，為保勞動市場的活躍性，中國於１２月底調低貸款利率

（ＬＰＲ）５個點子，上月繼續傳出「放水」的消息。內地對疫情清零的態度、行業監管的取態

，以至政策的執行，都具有指標性的作用。



＊港股不減波動，Ａ股具增長優勢＊



２０２１年，縱使美股走勢強勢，但亦有顯著的資金流入Ａ股及港股。隨著未來將有更多Ａ

股股票加入ＭＳＣＩ指數，預期長期會帶動Ａ股市場的交投量。從基本面分析，Ａ股市場未來發

展有支持；而從下而上的選股策略方面，我們特別看好新能源、科技、元宇宙概念股等。

港股方面，政府發布去年本地生產總值預先估計數字，第四季按年增長４﹒８％。因為資金

仍然保持充裕，企業盈利增長亦符合市場預期，所以股市仍然能夠保持上升動力，其中以穩健藍

籌更具防禦力。市場普遍預測２０２２會有低雙位數的盈利增長，而且受惠內地「放水」政策，

為港股市場提供支持。就新的地緣政治趨勢，中概股在美退市，轉戰到香港掛牌上市的機會很大

；加上引入特殊目的收購公司新上市模式，港股市場將吸引更多外國資金，有利長遠發展。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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