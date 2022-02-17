《飛常談－鄧飛》俄國與烏克蘭戰爭，到底打了還是沒打？

《飛常談》近日據媒體報道，俄國似乎撤回了部分部署在烏克蘭邊境的軍隊，兩國緊張局勢

緩和了下來，全世界都好像鬆了一口氣。可是，兩國的戰爭到底有沒有打過？



如果說打過，似乎沒有啊，俄國十幾萬大軍雖然武裝到牙齒，但也僅僅部署在俄國邊界之內

，並無越界，甚至連擦槍走火都沒見報道過，何況現在已撤回部分部隊；



如果說沒打過，那顯然無視在烏克蘭東部的頓巴斯地區，也就是兩個尋求獨立的俄裔為主的

烏克蘭省份，從２０１４年開始，一直斷斷續續在戰鬥，至今以歷八年之久！直到本文撰寫這天

，俄國媒體仍然報道說，烏克蘭對東部地區還是在開火，並沒有遵守《明斯克協定》停戰。



似打非打，似和非和……這就是俄羅斯與烏克蘭兩國衝突的詭異之處！也是不少關注這場衝

突的觀察家評論員盲點之處。這裡涉及一個最為根本的觀念問題、認識問題：到底甚麼是戰爭？

到底甚麼是被許多評論員忽視了的「混合作戰（Ｈｙｂｒｉｄ Ｗａｒｆａｒｅ）」，以及這種

作戰方式對當代的重要意義。



＊似打非打，「混合作戰」取代常規戰＊



所謂「混合作戰」，是指綜合使用軍事作戰尤其是低烈度作戰、網絡輿論戰、心理戰等手段

，從而達成以往要靠大規模常規戰爭才能達至的目標。大量的評論員和網上軍迷們不停對著地圖

擺弄俄國軍隊的部署態勢，這裏部署甚麼裝甲集群，那裡又部署甚麼近衛機械化師，甚麼三面包

圍，沿著第聶伯河直取烏克蘭首都基輔等等，可謂不亦樂乎。



但其實這些思維完全停留在第二次世界大戰的認識水平，用一位英國史學家的說法，是一種

「戰略懷舊意識（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｎｏｓｔａｌｇｉａ）」。別的不說，單單講在今天的

反坦克武器越發精準和低成本的情況下，這種依靠大規模坦克群進行攻擊行動的做法，已經很難

再實行了，基本上都成活靶。如果從這種常規戰爭Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ Ｗａｒｆａｒｅ

的規模來看，俄羅斯和烏克蘭的確沒有發生過這種戰爭。



但如果從上述混合作戰來說，就完全不同了，兩國根本就沒有停止過衝突！一方面是烏克蘭

政府軍和右翼民兵源源不絕地進入東部兩省，對爭取獨立的兩省武裝力量進行毫不留情的鎮壓；

另一方面，所謂的俄羅斯「志願軍」，也就是大名鼎鼎的「綠人」部隊，也是源源不絕地進入這

兩個省，支援獨立武裝力量抵抗烏克蘭政府軍。所謂「綠人」部隊，是指本來來自俄羅斯正規軍

，但化整為零進入烏克蘭東部之後，迅速脫下所有俄軍標誌，只保留綠色軍裝，化身為「自發而

非俄軍」的俄國志願兵，其實是正規專業部隊，同時攜帶大量重武器，戰鬥力超強，一再打的烏

克蘭軍非常狼狽。網上有一個非常詳細的視頻紀錄片，是烏克蘭軍隊第九十三旅的戰爭日誌，這

個紀錄片非常長，足足有三個多小時，但直接訪問仍在戰鬥中的烏克蘭各級軍官士兵，旁邊同時

響著真實的槍砲聲，非常震撼而有戰場感。



武裝衝突持續了八年，東部這兩個省份本來總共有３８０多萬人口，戰爭下來，已經逃離了

１００多萬人口。兩省原本出產煤礦和工業產品，但因武裝衝突而基本停頓下來了，儘管武裝衝

突的規模和傷亡程度未至於到常規戰爭的水平，更多只是小股兵力之間游擊戰式的衝突，但這也

是實實在在的戰爭。另外，俄國議會和媒體一再投訴，烏克蘭在這兩省採取種族清洗，對俄羅斯

裔的居民實施驅趕甚至屠殺，而西方以保護人權自詡的媒體絲毫沒有報道，完全視若無睹。



＊烏東武裝衝突持續，西方媒體視若無睹＊



俄國和烏克蘭之間雖然沒有爆發正規軍對陣正規軍的常規戰爭，武裝衝突也沒有蔓延到兩省

之外的漫長邊境，但東部兩省的武裝衝突卻是真實存在，少人注意但又不容忽視。這種所謂的混

合作戰，是全新的作戰方式，甚至被稱為「顏色革命和反顏色革命」的較量，起源於美國軍方研

究，卻施行於俄國吞併克里米亞，今天在東烏克蘭的衝突，被視為俄羅斯第二次實施混合作戰，

美國、北約甚至中國軍界人士都密切關注，下次再詳談。

《全國港澳研究會理事，香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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