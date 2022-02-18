《缸邊麗評－熊麗萍》業績期部署，匯控追揸沽

《缸邊麗評》俄羅斯及烏克蘭局勢繼續令國際商品等投資市場表現波動，港股受這方面因素

影響相對較間接（除非正式開戰，估計機會甚微），但內地股市在農曆假後仍未有明確表現，令

港股維持上落格局，短期港股將聚焦人大、政協會議，以及本港上市公司陸續公布業績。



＊俄烏局勢對港股影響有限＊



隨著農曆新年假期過去，以及北京冬季奧運本周閉幕，內地各項經濟活動將逐步回復正常，

各部委料亦有更多政策出台，內地股市（尤其是個別與政策相關的板塊）料有較多消息影響；另

一方面，港股亦受上市公司陸續公布業績左右，由於近期大市成交較淡靜，不排除市場利用公司

業績舞高弄低，令業績股及整體大市表現較波動。



＊業績聚焦去年末季及今年首季表現＊



２０２１年公司業績表現仍相當參差，一些於２０２０年直接受疫情影響的行業，２０２１

年盈利有較大反彈（部分原因是２０２０年基數較低），但市場對這些因為基數低而盈利大幅改

善的業績，不會有太大反應，加上這些因素於去年中期及第三季業績已有所反映，這一輪業績的

焦點將會是第四季度的表現是否續有改善。由於今年第一季內地再出現確診個案，加上本港疫情

嚴峻，管理層如何評價第一季及今年業務表現，亦是業績的重點。



＊渣打業績分析＊



以銀行股而言，渣打集團（０２８８８）本周四（１７日）公布業績，而重磅匯控

（００００５）亦將於下周二（２２日）公布業績，可以預期去年整體純利較２０２０年倍數增

長，但當中主要是因為２０２０年疫情爆發，銀行在信貸減值方面採取審慎方式處理，作出較大

撥備，去年業績增長是信貸減值大幅減少。渣打去年信貸減值減少九成，是帶動純利增長

４﹒７９倍的原因之一；由於集團去年收入維持約１４７億美元，但整體支出仍增長５％，除稅

前法定盈利增長１﹒０８倍，達３３億元，較市場預期遜色。市場更重視集團淨息差收窄、內地

房地產出現信貸問題，以及疫情影響今年首季業績表現。渣打股價在業績公布後下跌。



＊匯控端視派息及回購＊



筆者估計匯控去年業績的基本情況亦有相近之處，但市場對匯控的關注點是會否恢復派發季

度股息及增加回購金額，集團轉向以亞洲業務為重點的發展策略，管理層在這方面帶來甚麼新的

啟示及進展，也是關鍵所在。由於渣打及匯控股價近月已因為市場對銀行股息差擴闊的憧憬，股

價已累積一定升幅，若匯控公布業績未帶來額外的驚喜，又或未能恢復派季度股息，股價料會先

作調整；但今年加息有望改善息差，匯控股價今年仍有上升空間。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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