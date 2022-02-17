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17/02/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升１４２點子刷三周高，報６﹒３３２１

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３２１，
較上個交易日升１４２點子，實現四連揚，續刷１月２６日以來三周新高，上個交易日報
６﹒３４６３。
　　最新於周三（１６日）公開的１月聯儲局貨幣政策會議紀錄內容，並未如外間預期般鷹派，
美元走軟下跌約０﹒３％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３３２１　－１４２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２０７３　　　－１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４８５５　　－３０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１８　　－１６﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６０４５　＋１１０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５６２８　＋２５５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３４９　＋２１３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１６３　　－２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８７０８　＋１２９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９９２３　　＋２５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０６　　＋１０﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８６６７　－２８２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６８６　－１１２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒０４００　　＋２９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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