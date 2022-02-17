【聚焦人幣】人幣中間價續升１４２點子刷三周高，報６﹒３３２１

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３２１，

較上個交易日升１４２點子，實現四連揚，續刷１月２６日以來三周新高，上個交易日報

６﹒３４６３。

最新於周三（１６日）公開的１月聯儲局貨幣政策會議紀錄內容，並未如外間預期般鷹派，

美元走軟下跌約０﹒３％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３３２１ －１４２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２０７３ －１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４８５５ －３０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１１８ －１６﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６０４５ ＋１１０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５６２８ ＋２５５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３４９ ＋２１３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１６３ －２２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７０８ ＋１２９﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９９２３ ＋２５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０６ ＋１０﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８６６７ －２８２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６８６ －１１２﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒０４００ ＋２９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

