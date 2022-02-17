《鍾之日記》火藥味濃烈，魚缸站不穩

《鍾之日記》２月１７日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港第五波疫情未見頂，今日新增６１１６宗新冠病毒確診，當中９宗屬輸入個案，其餘全

部是本地感染。另外，初步陽性個案有約６３００宗。當局即日開始更改社區隔離設施的出院準

則，患者如果在檢測陽性７日後，沒有病徵及檢測為陰性，而家居許可的話，可安排出院回家。

香江魚缸早段曾升１３３點，惟俄烏衝突消息在市場發酵，恒指盤中一度向下，最多跌近

２００點，惟臨近收市尾段回升。恒指終場收報２４７９２，升７３點或０﹒３０％，主板成交

１０４６﹒０２億元。



＊滬指一度倒跌，驚險下三連升＊



Ａ股今早在鋰電概念帶領拉漲，午後受俄烏局勢拖累走低一度倒跌，地產、互聯網、券商等

板塊跌幅居前，總結全日滬指僅升０﹒０６％，報３４６８﹒０４點，錄三連升；深市升幅較早

上大幅收窄，深成指全日升０﹒３５％，創業板指揚０﹒７６％。

突發情況刺激交投，兩市全日成交９０８８億元（人民幣．下同），按日大增１２﹒６％。

另外，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周三（１６日）發表美國貿易代表戴琪上任後的首

份報告，批評中國沒有履行２００１年加入世界貿易組織（ＷＴＯ）所作出的承諾，亦沒有達成

中美兩國簽訂的第一階段貿易協議。報告認為美國需要尋找新的戰略及更新貿易手段，以對抗中

國由政府主導的非市場政策和經濟行為。對此，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，

美方給中國扣上「非市場導向」的帽子，這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。希望

美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行。



＊俄烏風險升級，油股小升＊



據俄媒報道，烏克蘭武裝部隊於今日向自行宣布獨立的盧甘斯克４個地區開火，且使用《明

斯克協議》禁用的迫擊砲，這些地區的獨立運動由俄羅斯支持。俄羅斯早前宣布撤軍，但北約及

美國指，情報顯示俄羅斯不但未自烏國邊境撤軍，反而還增加了兵力。

地緣政治動盪，軍工稍走高，航天控股（０００３１）升３﹒６％，中航科工

（０２３５７）升１﹒５％，大陸航科（００２３２）揚０﹒７％。

避險情緒高漲，黃金股受惠，紫金礦業（０２８９９）漲３﹒３％，招金礦業

（０１８１８）升３﹒１％，中國黃金國際（０２０９９）升１﹒３％；國際原油價格料重新炒

高，惟三桶油未見顯著升幅，中石化（００３８６）升１﹒２％，中石油（００８５７）升

０﹒７％，中海油（００８８３）僅揚０﹒１％。



＊渣打上季溢利暴跌８７％，派息股價仍挫２％＊



渣打（０２８８８）去年稅前基本溢利增６１％至３８﹒９６億美元，稅前法定溢利更增近

１﹒２倍，惟第４季表現轉弱。單計第４季，渣打香港季度經營收入按年跌８％至７﹒５億美元

，除稅前基本溢利更跌８７％至３０００萬美元。

以主要市場劃分，渣打香港去年經營收入跌１％至３４﹒４億美元，除稅前基本溢利跌７％

至１１﹒８１億美元，但繼續是貢獻最高的市場，單一地區佔渣打集團稅前基本溢利３０％。渣

打旗下虛擬銀行Ｍｏｘ目前在香港８家虛擬銀行中擁有２５％的存款市場份額。

其他市場方面，渣打去年在新加坡、阿聯酋、英國市場業績明顯提升，在新加坡除稅前基本

溢利增近５倍至６﹒４１億美元，為集團第二大盈利貢獻來源。中國市場稅前基本溢利就大減

５２％至１﹒４７億美元。

另外，渣打將於短期內開展７﹒５億元美元的股份回購，並將派發全年股息每股１２美仙，

較２０２０年增加三分之一。

渣打四日後除淨，惟股價沒承托，全日跌逾２％報５７﹒０５元。其他銀行股回軟，匯控

（００００５）下周二公布業績，股價跌０﹒９％，恒生（０００１１）跌０﹒７％，中銀

（０３９８８）跌０﹒６％。



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