《投資心得－潘鐵珊》百勝中國多品牌戰略奏效，擴大中線投資價值

《投資心得》美國１０年期債息徘徊在１﹒９厘之上，無阻港股市場新經濟股及估值低但具

中期前景股票反彈，剛公布去年第四季度及全年業績的百勝中國－Ｓ（０９９８７）上周股價由

低位持續反彈，成交亦放量，且回看集團去年全年業績，去年全年總收入仍增長１９％，經營利

潤為１３﹒９億美元，經調整經營利潤為７﹒６６億美元，隨著社交距離措施放鬆，相信內地市

場於今年下半年有望復甦，料對集團整體業務有顯著利好。



＊門店開設提速創紀錄，新零售業務發展勢頭佳＊



內生增長是百勝中國長期戰略的最重要驅動力，集團圍繞門店擴張、品牌組合，數字化及外

賣這三大增長引擎促進公司的長期發展。受益於其強大的品牌定位，肯德基持續開創開店新紀錄

。必勝客的利潤率有所提升，門店開設再次提速，新開店數為２０１６年以來新高。

咖啡業務發展勢頭良好，Ｌａｖａｚｚａ已經從４間門店擴張到５８間門店。新零售業務把

握居家餐飲需求，發展勢頭良好。集團對業務不斷優化調整，令品牌更貼近中國消費者。集團亦

測試了較小規模的店面，顯示店舖財務表現有所提高，繼續完善經營模式以實現長期增長。此外

，集團持續增強數字化能力，全年數字化訂單帶來銷售超過７０億美元，超過集團餐廳收入的

８５％。去年，集團淨新增超過１２００間門店，創造了新紀錄，成功鞏固市場領導地位，同時

維持了良好的新店回本期。



＊資產負債表穩健，資本支出主要用於新增店舖＊



筆者看中是公司如何穩中求勝，繼續努力應對疫情所帶來的影響，集團將繼續恪守嚴謹並系

統性的方法，開設高質素店舖；隨著在一二線城市提高密度並在較低線城市佔領市場空白，預計

今年將新增大約１０００至１２００間店舖。財務方面，集團資產負債表仍保持穩健，擁有大約

４０億美元的現金和短期投資。約有６﹒１７億美元在授權下仍可於未來作股票回購。

作為長期資本分配的一部分，百勝中國預計２０２２年的資本支出將介乎８億至１０億美元

，其中大部分被分配給新增店舖和店舖改造，並正在加強對供應鏈、基礎設施和數字化的投資，

以作為去年９月投資者日中概述的長期資本分配的一部分，通過為堂食、外賣和外帶提供更具吸

引力的優惠活動提升客流量。相關未來品牌組合更能多元化，在提高集團綜合實力的同時，亦能

增強在餐飲領域的核心競爭力，中長期前景值得憧憬。可考慮現價吸納作中線部署，目標看

４８０元，止蝕３６５元。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，

客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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