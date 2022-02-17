《思前想後－郭思治》美股大升後高台回吐，恒指或現穿頭破腳形態

《思前想後》美股周來跌勢相當明顯，單從技術上看，道指自１月２４日低位３３１５０點

開始之反彈，暫該已見頂於２月９日之高位３５８２４點，至於納指，自１月２４日低位

１３０９４點開始之反彈，亦該已止步於２月１０日之高位１４５０９點，由於美國聯儲局該會

於３月開始加息，然後縮表，再加上烏克蘭局勢持續緊張，在相關因素衝擊下，市場之避險情緒

正逐步升溫，故在資金不斷抽離下，整個美股卒開始進入中期急升後之正常回調中，惟相對整個

中期累積之升幅計，不論道指或納指，目前技術上仍處於高台（道指自２０２０年３月２３日低

位１８２１３點開始之升浪，至２０２２年１月５日高位３６９５２點止計，累積之升幅共達

１８７３９點或１０２﹒８％，至於納指，自２０２０年３月２３日低位６６３１點開始之升浪

，至２０２１年１１月２２日高位１６２１２點止計，累積之升幅更達９５８１點或１４４％）

，單從上述資料看，即使美股月來已作明顯反覆及回吐，惟相對整個中期升浪所累積之升幅計，

技術上暫衹屬大升後之高台回吐而已，即是說，道指一旦跌穿３３１５０點，進一步回調之幅度

該不小，至於納指，在利息趨升下，高估值的新經濟股該會首當其衝。



＊港股本月表現優於美股，料有更大波幅出現＊



再看港股，大市自踏進２月份後，整體表現一直優於美股，直到執筆一刻止計，２月大市之

形態暫仍屬先低而後高，恒指暫是由４日之低位２４１４０點升至１０日之高位２５０５０點，

即是說，２月大市之波幅暫為９１０點，惟由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之

內，加上９１０點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在２月份餘下之交易日，理論上該有更大

之波幅點出現，即恒指將出現穿頭（２５０５０點）或破腳（２４１４０點）之形態。



＊月初遺留上升裂口待補，成短期後市隱憂＊



談到穿頭（２５０５０點）或是破腳（２４１４０點），首先需關注的是恒指能否穩企於

１０天線（２４５５３點），２０天線（２４４２３點）及１００天線（２４４０３點）之上，

因衹要恒指能續穩守於上述三組平均移動線之上，即表示大市技術上該見試頂或穿頭之機會，反

之，如恒指跌穿上述三組平均移動線，則技術上有試底或破腳之可能，不要忘記，２月４日大市

曾高開５９０點至２４３９２點，技術上遺留下一上升裂口，介乎２３９７５點至２４１４０點

之間，闊１６５點，此上升裂口一直懸空待補，嚴格來說，在此上升裂口出現在２月份首個交易

日，情況並不理想，因此乃短期後市之隱憂，不論大市是穿頭或是破腳，目前宜先睇緊恒指能否

續穩守於１０天線、２０天線及５０天線。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢

周四刊出）



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