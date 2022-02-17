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即市新聞

17/02/2022 09:05

《思前想後－郭思治》美股大升後高台回吐，恒指或現穿頭破腳形態

　　《思前想後》美股周來跌勢相當明顯，單從技術上看，道指自１月２４日低位３３１５０點
開始之反彈，暫該已見頂於２月９日之高位３５８２４點，至於納指，自１月２４日低位
１３０９４點開始之反彈，亦該已止步於２月１０日之高位１４５０９點，由於美國聯儲局該會
於３月開始加息，然後縮表，再加上烏克蘭局勢持續緊張，在相關因素衝擊下，市場之避險情緒
正逐步升溫，故在資金不斷抽離下，整個美股卒開始進入中期急升後之正常回調中，惟相對整個
中期累積之升幅計，不論道指或納指，目前技術上仍處於高台（道指自２０２０年３月２３日低
位１８２１３點開始之升浪，至２０２２年１月５日高位３６９５２點止計，累積之升幅共達
１８７３９點或１０２﹒８％，至於納指，自２０２０年３月２３日低位６６３１點開始之升浪
，至２０２１年１１月２２日高位１６２１２點止計，累積之升幅更達９５８１點或１４４％）
，單從上述資料看，即使美股月來已作明顯反覆及回吐，惟相對整個中期升浪所累積之升幅計，
技術上暫衹屬大升後之高台回吐而已，即是說，道指一旦跌穿３３１５０點，進一步回調之幅度
該不小，至於納指，在利息趨升下，高估值的新經濟股該會首當其衝。

＊港股本月表現優於美股，料有更大波幅出現＊
　
　　再看港股，大市自踏進２月份後，整體表現一直優於美股，直到執筆一刻止計，２月大市之
形態暫仍屬先低而後高，恒指暫是由４日之低位２４１４０點升至１０日之高位２５０５０點，
即是說，２月大市之波幅暫為９１０點，惟由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之
內，加上９１０點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在２月份餘下之交易日，理論上該有更大
之波幅點出現，即恒指將出現穿頭（２５０５０點）或破腳（２４１４０點）之形態。

＊月初遺留上升裂口待補，成短期後市隱憂＊

　　談到穿頭（２５０５０點）或是破腳（２４１４０點），首先需關注的是恒指能否穩企於
１０天線（２４５５３點），２０天線（２４４２３點）及１００天線（２４４０３點）之上，
因衹要恒指能續穩守於上述三組平均移動線之上，即表示大市技術上該見試頂或穿頭之機會，反
之，如恒指跌穿上述三組平均移動線，則技術上有試底或破腳之可能，不要忘記，２月４日大市
曾高開５９０點至２４３９２點，技術上遺留下一上升裂口，介乎２３９７５點至２４１４０點
之間，闊１６５點，此上升裂口一直懸空待補，嚴格來說，在此上升裂口出現在２月份首個交易
日，情況並不理想，因此乃短期後市之隱憂，不論大市是穿頭或是破腳，目前宜先睇緊恒指能否
續穩守於１０天線、２０天線及５０天線。《香港股票分析師協會副主席　　郭思治》（本欄逢
周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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