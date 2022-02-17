【新冠肺炎】全國昨增３５宗本土確診，偷渡返內地者柴灣食肆工作

《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，２月１６日，全國新增確診９２宗新型冠狀

病毒肺炎病例，本土病例３５宗（江蘇１６宗均在蘇州市；遼寧７宗均在葫蘆島市；廣東７宗，

其中深圳市６宗、廣州市１宗；內蒙古３宗均在呼和浩特市；廣西１宗在百色市；雲南１宗在德

宏傣族景頗族自治州）；境外輸入病例５７宗，含８宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東４宗

，浙江、河南、廣西及四川各１宗）。



＊偷渡者曾於柴灣食肆工作＊



新冠肺炎在港肆虐，消息指，周一晚共有１５人懷疑由香港偷渡前往珠海市，內地警方已尋

回其中１２人，除了早前通報廣州和湖南郴州各有２名偷渡者驗出陽性外，另外兩名懷疑偷渡者

目前身在惠州市博羅縣，分別姓梁和姓李。李某曾於香港柴灣泉記飲食後廚工作，是梁男的妹夫

；兩人周一凌晨３時至５時於東涌碼頭上船，船上１５人「彼此緊靠」，到約凌晨５時半於珠海

市斗門區上岸，坐車前往惠州市博羅縣龍溪街道。不過有香港媒體調查後發現，柴灣區並沒有食

肆名叫「泉記飲食」。



＊澳門：香港入境者需在口岸等候檢測結果＊



另外，一名４１歲香港女子入境澳門後，新冠病毒核酸檢測結果呈弱陽性，判定為輸入性新

冠病毒無症狀感染者。澳門政府宣布今日早上６時起，從香港經港珠澳大橋入境澳門人士，需在

港珠澳大橋口岸等候新冠病毒核酸檢測結果，料須時約六小時。



