《輪證高清－孫明哲》金價波動可利用黃金ＥＴＦ認股證作槓桿部署

《輪證高清》市場關注烏克蘭局勢以及息口走勢，避險情緒升溫，油價金價高企，布蘭特及

紐約期油持續於９０美元之上一桶，金價亦逼近１９００美元一安士，石油股表現突出，中石油

（００８５７）本周高見自１９年５月的高位，中石化（００３８６）亦見接近１年高位，黃金

相關的紫金（０２８９９）亦見近４個月高位，這吸引了部分資金留意資源類相關的認股證。

事實上，除了港股相關的認股證之外，市場上亦有追蹤黃金價格的認股證，這批產品的相關

資產並非黃金本身，而是與黃金價格掛鈎的ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０），產品透過掛鈎

黃金ＥＴＦ，成為達到追蹤黃金價格的槓桿工具。投資者可透過港股戶口，跟與其他認股證一樣

的買賣手續就能交易，而且入場門檻低，以貼價認購證２４０５０為例，最低買賣金額約５００

元，投資者更易以投資金額控制整個投資組合的風險。

投資者在選擇相關產品可以沿用選輪三部曲，從行使價、到期日及街貨出發，選擇條款合適

產品中槓桿較高的產品，投資者在此要注意行使價是黃金ＥＴＦ的價格而非黃金價格，因為相關

資產是黃金ＥＴＦ，現時黃金ＥＴＦ約１３６０元，以行使價１３６８元，為中期證中最貼價條

款，當中可留意槓桿最高的購２４０５０。

現時認股證市場發展成熟，除了跟港股及其指數相關的產品之外，市場上有本欄早前提到的

美股指數產品，亦有跟追蹤黃金價格的產品選擇，以便投資者把組合分散至不同市場、不同資產

，捕捉不同的投資機會。

石油及黃金相關產品：

＊中油購２０７４７，行使價４﹒４９元，２０２２年５月２６日到期，實際槓桿８﹒４倍

＊中化購２１８９７，行使價４﹒２６元，２０２２年４月２１日到期，實際槓桿１１﹒８倍

＊紫金購２５０４０，行使價１２﹒９元，２０２２年８月１９日到期，實際槓桿３﹒８倍

＊Ｓ金（２８４０）購２４０５０，行使價１，３６８﹒４８元，２０２２年１０月２１日到期

，實際槓桿８﹒３倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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