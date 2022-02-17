【內房困局】傳世茂試與深圳政府討論國資入股，近６０億債務展期

《經濟通通訊社１７日專訊》世茂集團（００８１３）昨日（１６日）舉行中信信託深港項

目的投資人會議。據悉，世茂目前正嘗試與深圳市政府討論國資入股，希望引入有實力的國有企

業，包括深業，深投控，中建投和ＡＭＣ也在接洽。相關人士表示，政府很重視，市區兩級都是

親自參與，正在跟國企進行大量的調研探討，跟多家國企在積極洽談中。

此前有消息稱，世茂集團正為旗下４０個項目尋找買家，涉資７７１億元（人民幣．下同）

，但瘦身還債之路並不暢順，市場對於其資產的反應並不熱烈。這或許成為國資需要入股的原因

之一。

債務方面，據外電引述知情人士透露，世茂集團擬將近６０億元的信託計劃展期償付。其中

，今日將有到期債務１２﹒９４億，今年４－８月到期４７億。展期方案為：２２年２月歸還

１２﹒９４億的１０％及５２００萬利息，共計１﹒８２億。２２年全年歸還貸款本金的２５％

，即１４﹒９９億，另外需要支付利息，本息合計２０﹒０８億；２３年全年歸還本金３５％，

即２０﹒９８億，本息合計２４﹒３２億；２４年全年歸還本金４０％，即２３﹒９８億，本息

合計２５﹒１４億。（ｗｌ）

